Acusan a Rafael Salguero, exdirigente de FIFA, de votar por Rusia 2018 a cambio de dinero

Rusia y Qatar prometieron y en algunos casos dieron sobornos a entonces dirigentes de la FIFA, incluido un guatemalteco, para asegurar las candidaturas de sus países para las copas del Mundo de 2018 y 2022.

Al exdirigente guatemalteco ante la FIFA, Rafael Salguero, se le prometió US$1 millón para que votara a favor de la candidatura de Rusia 2018, según se desprende de una parte de la acusación de la fiscalía de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y que hizo público este 6 de abril Ken Bensinger, un periodista que ha dado cobertura al escándalo del Fifagate.

A los exdirigentes Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Futbol; Nicolás Leoz -fallecido-, paraguayo y expresidente de la Conmebol, y otra persona identificada como co-conspirador número 1 les ofrecieron y recibieron sobornos a cambio de sus votos para la candidatura de Qatar 2022, aunque ese fragmento de la acusación no indica cuánto dinero hubo bajo la mesa.

Russia and Qatar paid bribes for the 2018 and 2022 World Cup, federal prosectors in Brooklyn have alleged in a a new indictment that adds to existing charges and names four new defendants in the long-running case. pic.twitter.com/PWD7NtV8lI

— Ken Bensinger (@kenbensinger) April 6, 2020