Cumpleaños de Pelé: 4 cosas que tal vez no sabías del mejor futbolista de la historia que cumple 80 años

Pero nadie discute quién es el rey: Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

Nacido en Tres Corazones, un poblado a unos 200 kilómetros al este de Sao Paulo, Brasil, el 23 de octubre de 1940, Pelé rompió todos los récords, incluso pese a que hizo carrera en tiempos en que los futbolistas se medían más por el alcance de su talento que por el registro de sus números.

Más de 1.200 goles de su autoría, máximo goleador de la selección de Brasil. Mayor número de hat-tricks en la historia: 92.

El jugador más joven en ganar un Mundial.

Y el único futbolista en ganar tres copas del mundo: Suecia 58, Chile 62 y México 70.

Por eso recibió múltiples premios como el de “Deportista del siglo XX” y “Mejor futbolista del siglo XX”.

Sin embargo, su carrera de tres décadas también sirvió de escenario para otros hechos y anécdotas que tal vez no conoces de “O Rei”, que esta semana cumple 80 años.

Y en BBC Mundo te los presentamos.

Pelé cabeceaba. Pelé era diestro, pero de los más de mil goles que hizo en su carrera, cerca de 400 los hizo con la izquierda.

Y también jugó de portero.

Lo hizo cuatro veces de manera oficial. En 1959, 1969 (un partido antes de convertir su gol número 1.000) y 1973.

Pero tal vez la más recordadas fue la de 1963.

Santos disputaba la semifinal de la Copa Brasil contra el Gremio de Porto Alegre. El partido iba 4-3, gracias a un hat-trick de Pelé, por supuesto.

Sin embargo, en el minuto 86, Gilmar, el legendario portero del Santos, fue expulsado y no había más cambios permitidos. ¿Quién va al arco? Edson Arantes.

La leyenda cuenta que sacó dos disparos que tenían rostro de gol. Final del partido. Santos a la final de la Copa Brasil, que acabaría ganando.

Ocurrió en Colombia. El Santos se había convertido, gracias a Pelé, en el mejor equipo de América, pero también en una especie de circo que iba recorriendo el mundo para mostrar a su máxima estrella.

Uno de esos partidos de exhibición ocurrió el 17 de julio de 1968 en Bogotá. Esa noche, el Santos se enfrentó a la selección olímpica de Colombia con un estadio a reventar.

El partido no venía bien. El árbitro, Guillermo Velásquez, se había dado puños con un jugador y minutos después, tras un forcejeo en el área, Pelé le exigió que pitara un penalti.

In 1968, Pelé was sent off while touring Colombia for Santos.

This started a riot in which the referee was beaten by Santos players & fans. The Colombian FA removed him fearing his safety & his replacement (the assistant referee) revoked Pelé’s red card at the fans request. https://t.co/Q8YLpTRLQy pic.twitter.com/o2aHhyZTLz

— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) April 24, 2020