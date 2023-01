Usuario usa la Inteligencia Artificial para recrear a Guatemala y otros países como villanos y este es el resultado

La Inteligencia Artificial (IA) sigue ganando adeptos en el mundo, tal es el caso reciente en un show que mostraron en la feria tecnológica CES de Las Vegas, EE. UU.

Como cientos de otros exhibidores en la CES, la mayor feria de tecnología del mundo, varias empresas exponen los méritos de un objeto que aprovecha los últimos avances de la inteligencia artificial.

La IA es la gran protagonista de la exposición en Las Vegas, con compañías de todos los tamaños que buscan impresionar revelando desde televisores hasta cepillos de dientes que incorporan macrodatos y conectividad.

Pero la IA no se queda ahí, en la actualidad, usuarios viralizaron la simulación que Lucas Freitas, un creador de contenido en Tik Tok, publicó en esa red social.

Según medios internacionales, Freitas obtuvo imágenes de Midjourney, un laboratorio de investigación que muestra una herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial.

Freitas convirtió a varios países, incluyendo Guatemala, como villanos y obtuvo resultados sorprendentes.

“Supervillanos que representan varios países caminando hacia la cámara con una explosión en el fondo”, fue el mensaje con el que se difundieron las imágenes.

I asked AI to turn countries into supervillain

Here’s the results pic.twitter.com/GSRkfIFcFt

— Freitas AI Art (@ailoubfreitas) January 7, 2023