Twitter con restricciones: Esta es la explicación de la compañía sobre sus cambios recientes

El propietario de Twitter, Elon Musk, dijo que con los cambios recientes de Twitter buscan combatir bots y otros “malos actores” que se dedican a la extracción de datos para “construir modelos de inteligencia artificial (IA)”.

Musk anunció el sábado 1 de julio un muro de lectura que limita el número de tuits diarios que pueden ver las cuentas verificadas (10 mil) y no verificadas (mil), con una mayor restricción para las que no pagan y han sido creadas recientemente (500), tras lo que miles de usuarios reportaron problemas de acceso.

En un comunicado, Twitter indicó que toma “medidas extremas para eliminar spam y bots de la plataforma “y que de eso se trata este nuevo muro, que será “temporal” y del que no informó por anticipado porque “habría permitido a los malos actores alterar su comportamiento para evadir ser detectados”.

“A un alto nivel, estamos trabajando para evitar que estas cuentas extraigan datos públicos del Twitter de la gente para construir modelos de IA y manipulen a la gente y las conversaciones de la plataforma de varias maneras”, agregó la tecnológica.

Over the past few days, we've taken action to keep making Twitter a great place for everyone. And we want you to know why 👇https://t.co/sJuhSbmmzN

— Twitter Business (@TwitterBusiness) July 4, 2023