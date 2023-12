Shakira, Matthew Perry, Barbie y los temas más buscados en 2023 según Google

Desde 2001, la empresa y plataforma de búsqueda Google ha compartido con los usuarios de todo el mundo un listado con las principales búsquedas que se realizaron en todo el año.

Como ha sido costumbre durante los últimos 22 años, Google compartió a finales de este 2023 los principales intereses que fueron registrados en el motor de búsqueda.

Para desglosar los resultados, la empresa ofreció a través del sitio Trends una lista con varias categorías donde se presentaban las tres principales búsquedas.

De esa cuenta, alrededor del mundo se registraron búsquedas importantes en cuanto a noticias, personajes reconocidos, muertes de famosos, actores y actrices, atletas, videojuegos, películas, músicos, medicamentos, canciones, equipos deportivos, programas de televisión, entre otros.

En cuanto a las noticias más buscadas en el año, destacaron las búsquedas de “Guerra en Israel y Gaza”, los restos del submarino del Titanic, y de tercer, el terremoto que sucedió en Turquía el 6 de febrero.

Entre los personajes más buscados destacan, el jugador de la NFL Damar Hamlin quien fue sorprendido por un ataque cardíaco mientras participaba en un juego con su equipo los Buffalo Bills. También el actor Jeremy Renner destacó este 2023. El 2 de enero, el estadounidense habría sufrido un accidente con un quitanieves.

A propósito de nombres famosos, también fue muy buscada la noticia sobre la muerte del actor Matthew Perry, intérprete de la serie Friends. También se dieron muchas búsquedas por la muerte de las cantantes Sinéad O’Connor y Tina Turner.

Quienes también despuntaron los resultados en Google fueron los latinos Shakira, quien se mantuvo en las búsquedas a lo largo del año, de acuerdo a los registros de la plataforma Trends. En territorios como México, también se reveló que Peso Pluma fue uno de los nombres más buscados.

Sobre las películas más buscadas en el año destacaron Barbie, Oppenheimer y Jawan, las cuales lograron ingresos millonarios luego de sus exitosos estrenos este año.

Los programas de Televisión The Last of Us, Wednesday, así como Ginny & Georgia fueron entre las cosas más buscadas en Google este año. Más allá del entretenimiento, también fueron constantes las búsquedas de equipos deportivos como el Inter Miami CF, Los Angeles Lakers y el AI-Nassr FC.