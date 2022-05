Primera imagen de Sagitario A*: el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea

La colaboración, un proyecto conocido como EHT (Event Horizon Telescope) presentó, en varias conferencias de prensa simultáneas, la “silueta” del agujero negro bautizado Saggitarius A* sobre un disco luminoso de materia.

Esa imagen es similar a la del gigantesco agujero negro de la lejana galaxia M87, mucho mayor que la Vía Láctea y que el EHT difundió en 2019.

Los científicos creen que esto prueba que los mismos principios de física operan en el corazón de dos sistemas de talla muy diferente.

Técnicamente un agujero negro no puede ser examinado directamente, ya que el objeto es tan denso, y su fuerza de gravedad tan poderosa, que incluso la luz no puede escapar a su fuerza de atracción. Pero sí se puede detectar la materia que circula a su alrededor, antes de ser engullida.

Los agujeros negros son denominados estelares cuando tienen la masa equivalente al triple del Sol, y son catalogados supermasivos cuando su masa equivale a miles, o incluso miles de millones de soles.

Sagittarius A* (Sgr A*) fue bautizado así tras ser detectado en la dirección de la constelación de Sagitario. Tiene una masa de unos cuatro millones de soles y se halla a unos 27 mil años luz de la Tierra.

Su existencia se sospechaba desde 1974, al ser detectada una fuente de radio inhabitual en el centro de la galaxia.

En los años 1990 varios astrofísicos confirmaron la presencia de un objeto compacto supermasivo en ese lugar, lo que les supuso un Premio Nobel de Física en 2020.

La imagen que ha sido revelada este jueves 12 de mayo representa la primera prueba visual de ese objeto.

🚨The image shows a bright ring around a spot of darkness, a spot we have come to understand as a shadow of a black hole, the direct visual evidence of the black hole's existence. https://t.co/MrDlVNE9Sc#SgrABlackHole #OurBlackHole pic.twitter.com/HsleS5GPMI

— National Science Foundation (@NSF) May 12, 2022