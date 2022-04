Por qué no funciona WhatsApp y qué se sabe de la caída este 28 de abril de 2022

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó fallas técnicas en sus servidores, lo que provocó que usuarios en varias partes del mundo alertaran sobre la caída del servicio.

El sitio web Downdetector detalló que la falla se dio este jueves 28 de abril a partir de las 15 horas.

Por medio de Twitter, la cuenta de WhatsApp indicó que están trabajando para que el servicio se restablezca lo más pronto posible.

“Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia”, indicaron.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022