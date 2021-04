Por esta razón la NASA pospone el histórico vuelo de su helicóptero Ingenuity en Marte

El despegue del helicóptero Ingenuity Mars del cráter Jezero de Marte, que sería el primer intento de vuelo propulsado en otro planeta, ha sido reprogramado “para no antes del 14 de abril”, anunció este sábado el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés).

Si bien el despegue estaba inicialmente previsto para este domingo 11 de abril, la agencia espacial estadounidense anunció el retraso en un comunicado.

“Según los datos del helicóptero Ingenuity Mars que llegaron el viernes por la noche, la NASA decidió reprogramar el primer vuelo experimental del helicóptero (…) para no antes del 14 de abril”, indicó el JPL, con sede en California y a cargo del un proyecto que ha sido comparado con la hazaña de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación en la Tierra.

De acuerdo con el comunicado, hubo una falla durante una prueba de giro de alta velocidad de los rotores de la pequeña aeronave, que partió de Florida (EE.UU.) en julio de 2020 pegada al vientre del rover Persevererance.

El rover aterrizó el pasado 18 de febrero con éxito en el cráter Jezero del “Planeta Rojo” tras un descenso de riesgo a alta velocidad en siete minutos y luego de cruzar la atmósfera de Marte.

“La secuencia de comando que controlaba la prueba terminó antes debido a la expiración del temporizador de ‘vigilancia’. Esto ocurrió cuando intentaba cambiar la computadora de vuelo del modo ‘prevuelo’ al de ‘vuelo'”, detalló el JPL en su blog de la NASA.

La agencia espacial tenía previsto que el Ingenuity Mars despegara este domingo a las 12:30 p.m. “hora solar local de Marte” (10.54 p.m. EDT de la Tierra).

“El equipo de helicópteros está revisando la telemetría para diagnosticar y comprender el problema. Después de eso, reprogramarán la prueba a toda velocidad”, señaló el laboratorio en el comunicado.

El Ingenuity, de unas 4 libras (1,8 kilogramos) y del tamaño de un balón de fútbol, lleva cámaras y micrófono incorporados para documentar el vuelo desde su perspectiva.

Aunque el vuelo será autónomo, las señales que recibirá el aparato parten del JPL en California.

Desde allí enviarán comandos generales sobre elevación y aceleración, entre otros, que son apenas parámetros para que Ingenuity gestione su propio vuelo.

Esas señales además van primero al rover Perseverance, y este vehículo se las envía al helicóptero y después repiten la operación a la inversa para llegar con la respuesta a la Tierra.

Las señales de radio tardarán 15 minutos y 27 segundos en cerrar la brecha de 278 millones de kilómetros entre Marte y la Tierra, debido en parte a que “casi todo lo relacionado con el Planeta Rojo es complicado”, según la NASA El helicóptero debe permanecer “flotando” unos 30 segundos, precisó la NASA.

“Cuando alcancemos los 10 pies (3 metros), Ingenuity entrará en un vuelo estacionario que debería durar, si todo va bien, unos 30 segundos”, explicó en un comunicado anterior el especialista Håvard Grip, a cargo del control de vuelo del Ingenuity en el laboratorio.

