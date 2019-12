Llega la hora de la verdad para Stadia, el servicio de juegos en la nube de Google

El gigante informático, que promete con esta nueva plataforma títulos como los de las consolas más avanzadas pero a los que se podrá acceder con la misma facilidad que se utiliza el email, está detrás de una porción de un mercado que se espera que este año llegue a US$150 mil millones.

Stadia estará disponible en 14 países de América del Norte y Europa, con un suscripción mensual de U$9.99 por mes. Esa tarifa permite el acceso a la plataforma y la posibilidad de comprar juegos del catálogo, almacenados en los servidores de Stadia.

Our launch lineup has just expanded! We now have 22 titles available to play starting November 19, with even more games arriving by the end of 2019. pic.twitter.com/mN8WbLjuBW

— Stadia (@GoogleStadia) November 18, 2019