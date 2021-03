Joseph Deen: el niño de ocho años que ganará más de Q250 mil para jugar Fortnite de forma profesional

Team 33 anunció recientemente que agregó a uno de los jugadores de eSports más jóvenes del mundo a su lista exclusiva. Se trata de Joseph Deen, un niño de ocho años que mostrará su talento de forma grupal.

Joseph ahora es conocido en la comunidad de jugadores como 33 Gosu y Team 33 le pagará con una computadora de alta gama optimizada para juegos con un valor de más de US$5 mil (Q3 mil 8437) y con un sueldo de US$33 mil (Q253 mil 685).

“Uno de mis cazatalentos se puso en contacto y dijo: ´Tengo que conocer a este chico llamado Joseph y es increíblemente bueno´. Después de un tiempo me dijeron ‘Tienes que fichar a este chico. Si no lo hacemos, ¡alguien más lo hará!’”, comentó el personal de Team 33.

“Hicimos el anuncio de la firma para que el mundo sepa la edad de Joseph, y no cometamos un error como lo hizo FaZe con H1ghsky1, pues está legalmente autorizado a participar en torneos sin copa. El contrato es flexible y le permite a Deen retirarse cuando quiera, pero podemos prepararlo para que sea un jugador de alto nivel e inscribirlo en torneos cuando cumpla dieciséis años”, agregó Team 33 e indicó que, en la actualidad los torneos de Fortnite permiten jugar a mayores de 13 años. Sin embargo, esperan que Joseph participe en juegos amistosos y que pueda pulir sus habilidades.

Acerca del Team 33

Team 33 es un equipo de élite de eSports con sede en Hollywood, California, EE. UU.

El equipo participará en torneos importantes en juegos como Fortnite, CS: GO., Dota 2, League of Legends, Call of Duty, Valorant y otros.

Team 33 también planea lanzar eventos de caridad en Twitch y YouTube, respaldados por celebridades y jugadores de alto perfil como Kaash Paige y muchos más.