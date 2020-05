Zuckerberg critica a Twitter por verificar tuits de Trump: “empresas no deberían ser árbitro de la verdad”

Lo más importante: En una entrevista con la presentadora de Fox News, Dana Perino, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, reprendió a Twitter por su decisión de etiquetar dos de los tuits del presidente Donald Trump sobre la votación por correo con enlaces de verificación de hechos, diciendo que las empresas privadas “no deberían ser el árbitro de la verdad.”

Hechos clave:

“Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”, dijo Zuckerberg.

Aunque Facebook elimina los anuncios que desalientan a las personas a que no vayan a votar, un portavoz de Facebook dijo que los tuits de Trump, que también se publicaron como estados de Facebook, no violaron sus reglas, que “se centran en tergiversaciones que interferirían con la votación”.

Zuckerberg también dijo que cualquier intento por parte de Trump o del gobierno federal de censurar a las compañías de redes sociales no es “el reflejo correcto”.

La entrevista completa saldrá al aire este jueves.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Forbes.

Cita crucial:

“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”, dijo. “Las compañías privadas probablemente no deberían estar, especialmente estas plataformas, no deberían estar en la posición de hacer eso”.

Para saber:

Trump amenazó con regular las compañías de redes sociales el miércoles después de que Twitter etiquetó dos de sus tuits sobre la votación por correo con una “verificación de hechos”, alegandoque el presidente afirmó falsamente que las papeletas por correo conducirían a una elección fraudulenta y un fraude generalizado, citando The Washington Post y CNN.

Los republicanos han afirmado durante mucho tiempo que Facebook, con sede en la fortaleza liberal de Silicon Valley, es parcial contra los conservadores y la verificación de los hechos de Twitter solo intensificó esa crítica, con Trump tuiteando que Twitter estaba “interfiriendo” en las elecciones de 2020 y sofocando la libertad de expresión. El representante republicano Matt Gaetz dijo que está redactando un proyecto de ley para anular la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, un escudo legal vital que evita que las plataformas tecnológicas sean responsables de lo que publican los usuarios.

Antecedente clave:

Desde las elecciones de Estados Unidos en 2016, Zuckerberg ha dicho repetidamente que las compañías tecnológicas privadas no deberían decidir qué es verdadero o falso. La postura de Facebook sobre los tuits de Trump se hace eco de sus políticas en torno a los anuncios políticos, que fueron criticados a principios de este año porque Facebook permite a los políticos mentir en ellos sin ser verificados. Twitter, por su parte, se separó de Facebook y prohibió por completo la publicidad política.

