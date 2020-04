La Nasa da fecha del primer vuelo de astronautas con SpaceX

Después de casi una década desde el último vuelo del transbordador espacial en 2011, SpaceX, de Elon Musk, llevará astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional el 27 de mayo.

El administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa) Jim Bridenstine anunció que esa entidad y el socio SpaceX realizarán el primer vuelo de prueba con astronautas a bordo de la cápsula Crew Dragon.

En el video adjunto al tweet de Bridenstine, los espectadores pueden ver una compilación de imágenes de astronautas que se dirigen a bordo de naves espaciales a lo largo de la historia de la Nasa, diciendo al final “estas puertas se abrirán de nuevo”, con la fecha del 27 de mayo.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020