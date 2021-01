Estas son las 8 canciones que Bill Gates se llevaría a una isla desierta

En una entrevista con la BBC, Bill Gates habló de las 8 canciones, el libro y el artículo de lujo que se llevaría a una isla desierta. Esta fuera la variada elección musical del fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo.

1. ‘Under pressure’ – David Bowie y Queen

“Cuando tenía 20 años trabajaba mucho, pero algunos viernes y sábados salía a bailar. Así que esta canción me sabe a esos fines de semana de libertad y discoteca”, explicó Gates.

2. ‘Blue Skies’ – Willie Nelson

“Mi mujer Melinda y yo adoramos a Willie Nelson. Por eso la noche antes de nuestra boda la sorprendí con una actuación suya. Estábamos en una playa en Hawaii, y él se acercó hasta nosotros con su guitarra. En ese momento yo dije: “Bueno, aquí está, dejemos que este chico toque algunas canciones para nosotros”.

3. ‘Sing’ – Ed Sheeran

“Mis hijos, que tienen 19, 16 y 13 años, refrescan mi gusto musical eligiendo los canales de radio o mostrándome canciones desde su móvil. Y esta canción le encanta a Phoebe”.

4. ‘Are you experienced’ – Jimi Hendrix

“Como yo era más joven que él, Paul Allen solía meterse conmigo utilizando el título de esta canción, porque nunca me había drogado ni emborrachado. Hoy es una de mis favoritas”.

5. ‘One’ – U2

Paul me dijo que tenía que conocer a Bono, pero yo tampoco mostré especial entusiasmo. Finalmente nos conocimos y quedé asombrado por lo mucho que él había pensado y leído acerca de la salud mundial, y en ese momento comenzamos a colaborar juntos. Y ha sido absolutamente maravilloso”.

6. ‘Two of us’ – The Beatles

“A Steve Jobs le encantaba la música; adoraba a los Beatles igual que yo. Él me habló de esta canción diciendo que le recordaba a esa especie de viaje que habíamos pasado compitiendo y trabajando juntos”.

7. ‘How can love survive’ – Rodgers & Hammerstein

Esta canción procede de la versión de Broadway de ‘The Sound of Music’. “A Melinda y a mí nos encanta ‘The Sound of Music’, y cuando conocí a Warren Buffett él y su mujer Susie cantaron una canción que nunca habíamos escuchado porque aparecía en el musical de Broadway, pero no en la película. Así se convirtió en una de nuestras canciones favoritas”.

8. ‘My shot’ – Lin – Manuel Miranda, Anthony Ramos, Daveed Diggs, Okieriete Onaodowan y Leslie Odom Jr. Procede de Hamilton, el musical.

“Me gusta porque habla de un joven diciendo ‘Hey, voy a correr el riesgo. Voy a salir ahí fuera e intentar hacer algo nuevo y diferente’.