Este fin de semana habrá un eclipse total de luna y estas son las recomendaciones para verlo en Guatemala

Este 15 de mayo ocurrirá un particular evento para los amantes de la astronomía, se trata de un eclipse total de luna que podrá ser visible en gran parte del mundo.

Se trata del primer eclipse de luna total que se produce en el año 2022 y Guatemala no será la excepción a este evento, ya que todo el país se encuentra dentro del rango de exposición en donde el fenómeno ocurrirá en su punto máximo, concretamente a las 21.27 horas.

Según los datos de la European Southern Observatory (ESO en inglés), el eclipse total se produce cuando la Luna llena cruza la sombra que produce el planeta Tierra. Este evento solo es posible cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran perfectamente alineados.

Según los expertos, la Tierra posee dos partes, una que es menos oscura llamada “penumbra” y otra mucho más oscura llamada “umbra”. El eclipse total de luna se produce cuando la Luna entra en la zona de la “umbra”.

Lo particular de este eclipse es el tono rojizo que obtiene el satélite natural de la Tierra, esto debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Debido al color carmesí que emana, el eclipse es popularmente conocido como “Luna de Sangre” o “Luna de Flores”. En la zona de Guatemala se tendrá la oportunidad de observar la luna obteniendo ese particular tono.

Varas regiones del mundo podrán ser espectadores del evento, desde Estados Unidos, la zona central de México y toda Latinoamérica, al igual que África. Únicamente Asia no podrá visualizar el fenómeno astronómico.

Where you can see the upcoming total lunar eclipse on May 16 😲 pic.twitter.com/SsGVXx3Upe

— Latest in space (@latestinspace) April 17, 2022