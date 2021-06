El nuevo meme que pone un filtro Pixar a películas que no son para niños y estos son los pasos para tenerlo

Durante las últimas semanas se ha popularizado un filtro de Snapchat que permite sobreponer una capa estilo Pixar a todos los rostros que se cruzan por la pantalla

Obviamente no pasó mucho tiempo antes de que filtro se volviera viral para dar pie a múltiples memes, incluyendo a algunos que lo utilizan para entregar particulares versiones de películas que no tienen nada del foco para toda la familia que caracterizan al estudio propiedad de Disney, resalta Latercera.com.

Como ejemplo los siguientes videos que hacen uso del filtro en películas como “Fuego contra Fuego” de Michael Mann, “Buenos Muchachos” de Martin Scorsese y el Joker protagonizado por Joaquin Phoenix. Obviamente hay spoilers de esas producciones en los videos.

Para leer más: Esta fue la cifra que obtuvo la niña del famoso meme “Disaster girl”

These Pixar movies just keep tearing your heart out. pic.twitter.com/5n2c4vmT9I

— Robert Palacios (@RobertPalacios2) June 16, 2021