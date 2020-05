El cometa SWAN (que hoy brilla mucho más) se verá desde la tierra hasta junio

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó el cometa C/2020 F8 se está volviendo más brillante a medida que se acerca al Sol, por lo que será visible en el cielo hasta mediados de junio.

Este cometa fue descubierto por un aficionado estadounidense a la astronomía a finales de marzo y se encuentra a más de 126 millones de kilómetros de nuestro planeta.

A medida que alcance el punto más cercano al Sol, será considerado como “zona de peligro”. Según ha informado la ESA, el cometa visita el Sistema Solar cada 11 mil 597 años y aún no está claro si sobrevivirá a este encuentro cercano con el Sol.

Entre los días 12 y 13 de mayo, el cometa se acercó a una distancia de 83.2 millones de kilómetros de la Tierra.

I am visible through binoculars! I am 126,254,389 km away from Earth and my current magnitude is 6.4. You can spot me near the Perseus constellation.

