Detectan el primer exoplaneta orbitando alrededor de una estrella extinguida

Los astrónomos han descubierto un planeta del tamaño de Júpiter que orbita de cerca los restos humeantes de una estrella muerta, la primera vez que se descubre un exoplaneta intacto viajando alrededor de una enana blanca, según una investigación publicada en la revista Nature este miércoles (16.09.2020).

Los investigadores dijeron que el destino de este planeta gigante, llamado WD 1586 b, ofrece una visión potencial de nuestro propio Sistema Solar cuando el Sol finalmente envejezca y se convierta en una enana blanca en unos cinco mil millones de años.

