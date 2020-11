Descubren nuevos casos de virus similar al ébola en Bolivia

Especialistas de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH) detectaron en Bolivia nuevos casos del virus Chapare, que tiene similitudes con el ébola y que se puede contagiar de persona a persona a través de las secreciones, incluso en un entorno de atención médica. No existe un tratamiento específico contra este mal, del que se han registrado brotes en 2003 y 2019.

En enero de 2003, un joven granjero de Samuzabeti (Chapare) presentó fiebre y dolor de cabeza. A los pocos días, el paciente, de 22 años, empezó a sentir molestias en músculos y articulaciones. Vómitos y hemorragias siguieron después. El médico tratante, Simón Delgado, hizo pruebas de dengue y fiebre amarilla, las que dieron negativo. Intrigado, envió muestras del virus a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Estos determinaron que se trataba de un nuevo tipo de arenavirus.

In 2019 a mysterious and deadly disease seen only once in humans, infected five people in Bolivia’s capital city, La Paz. How can we detect and prevent future outbreaks of the Chapare virus? Learn more #TropMed20 https://t.co/kPyOXlbKZc

— ASTMH (@ASTMH) November 17, 2020