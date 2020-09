Cámaras captan el extraño comportamiento de un meteorito que parece “volver al espacio”

Un meteorito que parece rebotar en la atmósfera y luego volver al espacio en una trayectoria poco usual fue captado por las cámaras de la internacional Red Global de Meteoritos.

“Se trata del meteorito Earthgrazer, el cual fue grabado ingresando a la atmósfera de la tierra descendiendo a 91 kilómetros de altitud sobre el Norte de Alemania y los Países Bajos”, publica el diario El Imparcial en su página web.

Según consigna el sitio, lo extraño de este meteorito es que al entrar en “combustión con la atmósfera” no se convirtió en “estrella fugaz”, como por lo general ocurre, sino parece rebotar, girar y volver al espacio.

“Se explicó que el Earthgrazer, probablemente es un fragmento de un cometa o meteoro”, dice la publicación.

ESA Operations publicó una gráfica explicando y señalando el extraño comportamiento del cuerpo celeste.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️

In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space

➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9

— ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020