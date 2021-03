Erupción del volcán Fagradalsfjall en Islandia: las impactantes imágenes de ríos de lava cerca de la capital islandesa

La erupción del volcán islandés Fagradalsfjall, dejó impactantes imágenes de ríos de lava y de un resplandor incandescente visible desde Reikiavik.

La oficina meteorológica del país advirtió al público de la caída de rocas y también de deslizamientos de tierras cuando comenzó la erupción del volcán, ubicado en el valle de Geldingardalur en la península de Reykjanes.

Se espera que la contaminación por gases se extienda hasta Þorlákshöfn, en el sur de Islandia y continúe durante horas, informó el Servicio Meteorológico mientras que pidió a las personas que cierren las ventanas y permanezcan en el interior.

Las imágenes más impactantes de la erupción, las que muestran ríos de lava serpenteando, fueron tomadas desde un helicóptero de la Guardia Costera de Islandia

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021