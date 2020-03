Coronavirus: las innovadoras tecnologías que está ayudando a combatir el covid-19 en China (y las preocupaciones que plantea)

Es el propio presidente chino Xi Jinping quien ha hecho un llamado al sector tecnológico del país que ayude a combatir el covid-19.

“En la batalla contra Covid-19, hay diversas tecnologías emergentes que han realizado inmensas contribuciones de una manera inesperada, creativa y sorprendentemente receptiva”, dijo Lu Chuanying, un alto funcionario de Global Cyberspace Governance, una empresa con sede en Shanghái.

El sector sanitario también se está beneficiando de la tecnología para identificar los síntomas del coronavirus, encontrar nuevos tratamientos y controlar la propagación de la enfermedad, que hasta ahora ha infectado a más de 90.000 personas en todo el mundo.

Varias empresas chinas han desarrollado tecnologías automatizadas para llevar paquetes sin que haya contacto entre humanos.

También para pulverizar desinfectantes o realizar funciones de diagnóstico básicas a fin de minimizar el riesgo de infección.

Pudu Technology, con sede en Shenzhen, que generalmente fabrica robots para la industria de la restauración, ha instalado sus máquinas en más de 40 hospitales de todo el país para ayudar al personal médico.

MicroMultiCopter, también en Shenzhen, está desplegando drones para transportar muestras médicas y realizar imágenes térmicas.

Mientras tanto, se ha utilizado la inteligencia artificial más avanzada para ayudar a diagnosticar la enfermedad y acelerar el desarrollo de una vacuna.

Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, afirma que su nuevo sistema de diagnóstico basado en inteligencia artificial puede identificar una infección por coronavirus con una precisión del 96%.

Su fundador, Jack Ma, acaba de anunciar que su organización benéfica, la Fundación Jack Ma, donará US$2,15 millones para el desarrollo de una vacuna.

Hay muchas tecnologías que han ayudado a “contener o frenar la propagación del virus mortal, convirtiéndose así en uno de los medios más fiables para combatir el Covid-19”, escribió Chuanying en un artículo para el periódico estatal China Daily.

La agencia estatal Xinhua publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a un robot repartiendo comida en las habitaciones de un hotel en el que hay viajeros en cuarentena.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

“El aparato de los medios estatales, incluso en circunstancias normales, aprovecha todas las oportunidades para enviar un mensaje sobre la sofisticación tecnológica de China, incluso si una historia tiene poca sustancia”, señala Elliott Zaagman, que cubre la industria tecnológica de China y es copresentador del podcast China Tech.

“Sospecho que la mayoría de las historias que vemos sobre robots de desinfección, drones, etc., son en su mayoría solo trucos de espectáculo“.

“Sin embargo, no debemos olvidar que realmente la parte ‘menos sexy’ de la tecnología ha jugado un papel en el control del coronavirus”, dijo a la BBC.

La era del big data e internet

Más allá de los robots y los drones, China también ha movilizado su sofisticado sistema de vigilancia para controlar a las personas infectadas y establecer las cuarentenas.

Las cámaras de reconocimiento facial son comunes en China, y ahora las compañías están actualizando el software para escanear multitudes en busca de gente con fiebre o para identificar a las personas que no usan máscaras.

SenseTime, una empresa líder de inteligencia artificial, dice que su software para controlar la temperatura de una persona sin que haya contacto se ha implementado en estaciones subterráneas, escuelas y centros comunitarios en Pekín, Shanghái y Shenzhen.

La compañía también afirma tener una herramienta que puede reconocer rostros, incluso si usan máscaras, con un “grado de precisión relativamente alto”.

Otra firma china de inteligencia artificial, Megvii, cuenta con un producto similar, que también se ha implementado en Pekín.

“Durante este difícil momento, vemos esto no como una oportunidad, sino como nuestra responsabilidad de aportar herramientas para combatir el Covid-19”, dijo un portavoz de SenseTime a la BBC.

El periódico chino Global Times informó que las autoridades de la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan, han recibido cascos inteligentes que pueden medir la temperatura de cualquier persona dentro de un radio de 5 metros, haciendo sonar una alarma si se descubre que tienen fiebre.

Chengdu city, Sichuan Province, has armed #COVID19 epidemic control personnel with a high-tech smart helmet that can automatically measure passengers-by temperature when they enter a 5-meter range. The helmet will ring an alarm if anyone has a fever. pic.twitter.com/t56hpBwHVJ

— Global Times (@globaltimesnews) March 3, 2020