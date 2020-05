Clima extremo: el inusual vórtice polar que golpeará a Estados Unidos y partirá al país en dos extremos

El Servicio Meteorológico Nacional de ese país (NWS, por sus siglas en inglés) prevé temperaturas extremadamente bajas, producto de la llegada de un vórtice polar, lo cual es muy inusual en mayo.

Al mismo tiempo, una ola de calor está golpeando al suroeste de Estados Unidos, lo que generará una diferencia de casi 100° Fahrenheit, o 37° Celsius, entre el pronóstico más alto y más bajo del país.

Parece una “alucinación”, dijo el NWS al compartir un gráfico del pronóstico de temperaturas. Pero no lo es.

For those in the east…no, you are not hallucinating…these are the actual forecast high temperatures on Saturday, May 9th. Yes, May! Near a 100 degree difference across the U.S. between the expected lowest max on Mt. Washington, NH to the highest max in Death Valley, CA. pic.twitter.com/u5MqECk3jM

— NWS WPC (@NWSWPC) May 7, 2020