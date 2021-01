Asalto al Capitolio: 430 tuits por segundo fueron emitidos por internautas

El asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del presidente saliente Donald Trump generó 23.46 millones de tuits, es decir, un promedio de 430 por segundo, según datos compilados el jueves por Visibrain.

El suceso produjo 2.5 veces más tuits que las últimas 24 horas de las elecciones presidenciales de noviembre, indicó la plataforma de seguimiento de las redes sociales.

Lea más: VIDEO: el momento en que disparan contra Ashli Babbitt, la veterana de la Fuerza Aérea que murió luego de su irrupción al Capitolio

Estos comicios ya habían generado un volumen de tuits seis veces superiores a las anteriores elecciones de 2016.

Partidarios de Trump sembraron el miércoles el caos en el Capitolio, con el fin de tratar de impedir la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden por parte del Congreso estadounidense, que finalmente la validó.

Twitter y Facebook bloquearon temporalmente las cuentas del presidente saliente — que había llamado a sus partidarios a avanzar hacia el Capitolio –, y la red social del pajarito azul amenazó con suspenderlo de forma permanente.

Depuis hier soir, l'assaut des supporters de Trump au #Capitole est au centre des discussions sur Twitter ! On compte plus de 23,4 millions de messages, c'est 2,5 fois plus que pour les élections américaines (sur les 24h qui ont encadré l’élection) 👇 pic.twitter.com/6V0wiS8z3e

— Visibrain (@visibrain) January 7, 2021