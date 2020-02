Zoológico La Aurora celebra los 59 años de Trompita

Trabajadores del Zoológico y visitantes del parque le cantaron muy fuerte el feliz cumpleaños a Trompita, la elefanta que llegó al Zoológico La Aurora en el 2008.

Trompita cumplió hoy 59 años y celebró a lo grande con un pastel elaborado por los trabajadores del Zoológico, hecho a base de elotes, zanahoria, maní, banano, sandía, heno y frutas tropicales.

Uno de los que más celebró este acontecimiento fue Romeo López, quien ha cuidado ha Trompita por más de 50 años. Cuando los dos eran pequeños y estaban en un circo.

“Desde niños estamos con este elefante, desde que ella tenía 7 años y yo también. Prácticamente crecimos juntos, más de 52 años de estar juntos y no me he separado de ella. La doné acá al Zoológico La Aurora y pedí trabajo, así como un cuidador de bajo rango” dijo Romeo López, cuidador de animales del Zoológico La Aurora.