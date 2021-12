“¡Ya no, mamita. Me duele!”: cámara capta el brutal castigo que una mujer les da a dos niños que permanecen atados de manos

Una mujer fue grabada en video cuando con un látigo azotaba a dos niños que permanecían atados por las manos y que clamaban ya no ser agredidos.

El suceso fue publicado en un portal de noticias de Huehuetenango en días recientes, aunque se desconoce cuándo ocurrió.

Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y provocaron la indignación de varios internautas.

La persona que tuvo acceso al material, quien no se identifica, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se rescatara a los menores y se detuviera a las personas que provocaron la agresión.

El brutal ataque contra los menores de edad habría ocurrido en Soloma, Huehuetenango.

En el video se escucha que los niños, entre las edades de 10 y 7 años, lanzan súplicas en el idioma Q’anjob’al con la agresora, quien podría ser la madre de los menores.

Prensa Libre solicitó a una persona que habla Q’anjob’al interpretar la conversación entre los niños y su agresora. Aunque las circunstancias que provocaron el castigo no son claras, esta fue la traducción:

Mujer: “Te toca a ti. ¿Vas a obedecer?”.

Niño: “¡Ay! ¡Ya no, mamita! ¡Ya no! ¡Me duele! No he hecho nada, mamita, ¡ya no madre!”

Mujer: “Te toca a ti, porque no me obedecieron, porque no respetaron. ¡Les dije que hay que juntar la leña! ¿Por qué le quebraron? (…)”.

Niño: “¡Ay! ¡Ya basta, mamita, me duele, mi pantalón es delgadito! ¡Me duele!”.

Mujer: “¿Hasta cuándo van a aprender a ser hombres? Mal educados”.

Reacciones

“Solo de escuchar los gritos de los niños, se me erizó la piel y me partió el corazón”, explicó una empleada de la PGN que pidió no revelar su identidad por no estar autorizada para hablar del tema.

Se solicitó información del caso en la delegación de la PGN en Huehuetenango, pero en dos oportunidades informaron que no están autorizados para hablar sobre los casos.

En los teléfonos de Comunicación Social de la PGN en la capital, ninguna persona atendió las llamadas efectuadas a esa unidad.

La Policía Nacional Civil en Huehuetenango detalló que no tienen denuncia del caso, pero revisarán las redes sociales para informarse al respecto.

En relación al video, la unidad de comunicación del Ministerio Público (MP) informó: “El Ministerio Público por medio de la Agencia Fiscal de San Pedro Soloma, Huehuetenango realiza las diligencias de investigación en coordinación con la PGN y PNC para establecer el origen del video y coordinar el rescate de las victimas”.