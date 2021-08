[Viva La Noticia] Variante delta en Guatemala

El presidente Alejandro Giammattei ha confirmado la presencia de la variante delta en Guatemala, en donde siete casos son de mujeres y los otros siete detectados fueron en hombres, muchos de ellos con antecedentes de viaje.

Esto confirmaría la presencia de las cuatro variantes del virus; alpha, beta, gama y ahora la delta.

Delta es una cepa más contagiosa

Se estima que la variante Delta es casi el doble de infecciosa que las variantes anteriores, incluso más contagiosa que la gripe y el resfriado común. El virus es tan transmisible como la varicela y es solo un poco menos contagioso que el sarampión, que se considera uno de los virus más transmisibles. Una situación que los especialistas de todo el mundo lo resaltan como “una situación seria y una crisis preocupante, por el ser el más contagioso que jamás se haya visto”.

Para esta situación, se necesita lograr una vacunación masiva. Los epidemiólogos esperaban que vacunar al 70 u 80 por ciento de las personas, combinado con la cantidad de personas que habían desarrollado alguna inmunidad por estar previamente enfermas con el virus, controlaría la pandemia. Pero la mayor transmisibilidad de Delta significa que el objetivo de las vacunas debe ser mayor, quizás en el rango del 90 por ciento.

Se cree que el delta se transmite de personas vacunadas

Si bien las vacunas son altamente efectivas para bloquear las enfermedades graves de Delta, los médicos dicen que las personas aún pueden contraer casos menos graves y propagarla, algo que no era una preocupación importante anteriormente. Eso fue otro cambio de juego.

Citando un estudio de un brote en Provincetown, entre otros datos publicados en el medio The Washington Post, se enfatiza que se encontraron cargas virales similares en personas vacunadas y no vacunadas. “Las cargas virales altas sugieren un mayor riesgo de transmisión y suscitaron la preocupación de que, a diferencia de otras variantes, las personas vacunadas infectadas con Delta pueden transmitir el virus”. Las personas vacunadas podrían, dijo, “transmitir el virus sin saberlo a otras personas, incluidos sus seres queridos no vacunados o inmunodeprimidos”.

El hecho de que las personas vacunadas puedan propagar el virus fue un “descubrimiento fundamental” que llevó a finales de julio a que la Organización Mundial de la Salud recomendara a las personas vacunadas que volvieran a usar mascarilla en el interior. Se recomienda que todas las personas, vacunadas o no, usen mascarillas e incluso careta en entornos públicos cerrados en áreas con transmisión de coronavirus “sustancial” o “alta”.

Si ya tienes tu esquema completo de vacunación, debes de continuar con el uso de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y los protocolos de limpieza correspondiente para evitar enfermarte y propagar el virus a todos los que no se han vacunado.

