[Viva La Noticia] Tradición de un 7 de diciembre de una manera responsable

Cada 7 de diciembre se realiza la tradicional quema del diablo en Guatemala, una fecha en la que, según el censo del 2018, alrededor del 43% de la población guatemalteca quema basura. La propuesta para este 2021 tanto de AGEXPORT y su Comisión de Plásticos en conjunto con la Recicladora RECUPERA, la Municipalidad de Guatemala y empresas privadas, es invitar a la ciudadanía a que se sumen a la campaña “Quema del Diablo Reciclando”, con el fin de poner en práctica acciones como la clasificación de residuos y desechos para contribuir a la disminución de la contaminación ambiental de nuestro país.

La campaña de reciclaje durará hasta el 7 de diciembre y son más de 20 centros de acopio públicos y privados en la ciudad de Guatemala y Mixco en los que las personas podrán llevar sus envases de Tetra Pak, papeles como libros, cuadernos, revistas, periódicos y cajas, vidrio y botellas, plásticos, aluminio, electrónico, tela y chatarra. De igual manera, en cada jornada de reciclaje las personas pueden acumular monedas virtuales gracias a ecoins.gt y cada botella plástica y envases de Tetra Pak recolectados se estarán transformando en insumos que se utilizan para la Unidad de Quemados del Hospital de Amatitlán. La información sobre los centros de reciclaje se encuentra en el sitio web: https://recupera.com.gt/ Y, el gran cierre será en la Plaza de AGEXPORT (15 ave. 13-72, zona 13), el mismo 7 de diciembre de 8:00 horas a 13:00 horas, día en que los organizadores esperan sea una fiesta de reciclaje a favor del ambiente y los niños de la Unidad de Quemados del Hospital de Amatitlán.

“Con esta campaña no solo ayudamos a personas que han sufrido las secuelas de las quemaduras que se han dado durante esta fecha, sino también al medio ambiente, ya que al reciclar salvamos alrededor de 2,066 árboles que no han sido talados y que equivalen a la superficie de 15 canchas de fútbol o recuperamos alrededor de 238 toneladas anuales de residuos que equivalen a llenar 21 camiones recolectores de basura. Además de ahorrar más de 3 millones de galones de agua, que son unas 31 piscinas de tamaño promedio. Como verán, son grandes beneficios no solo al limpiar distintos ambientes, sino para continuar contribuyendo a un país más sostenible para las próximas generaciones”, agregó el Coordinador de Proyectos de RECUPERA, Jorge Mario Tampan.