[Viva La Noticia] Precaución por manejo de la pirotecnia

Las principales causas de los problemas que surgen por el uso de pirotecnia con la llegada de las fiestas las generan quienes prenden sus mechas y, sobre todo, en el desconocimiento del peligro que encierran.

También existen otros cohetes que, aunque son de menor tamaño no son menos peligrosos y que pueden causar accidentes, ya que son adquiridos por las familias sobretodo los niños. Recomiendan los especialistas con respecto a los accidentes que son 100% evitables si los niños y los adultos se abstienen de utilizar los productos, o saber qué no hacer y no tomarlo a la ligera.

Además, hay que recordar que si hay mascotas en casa, son sensibles a escala mayor de los sonidos ocasionados por el estruendo y el color de los fuegos artificiales. Una de las razones por las que también debes de tomar en cuenta, por responsabilidad y amor hacia los animales.