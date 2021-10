[Viva La Noticia] Niñez y adolescentes expuestos a la ciberdelincuencia

Los niños y jóvenes no están acostumbrados a un mundo “desconectado” o sin acceso a Internet o a las redes sociales, pues desde que nacieron se conectaron a tablets, smartphones o computadoras.

Sin embargo, están expuestos a información falsa, con acceso a robos y ciberdelincuencia. En especial, también pueden ser atraídos a ser parte de los cibercrímenes.

La teoría tradicional de la Criminología, la Teoría General del Delito de Gottfredson y Hirschi sostiene que las personas con mayor tendencia a delinquir, son aquellas que tienen un autocontrol bajo, es decir, que no pueden controlar sus impulsos, alterar sus emociones y pensamientos para interrumpir comportamientos indeseables. Tener bajo autocontrol implica que la persona no es capaz de demorar sus recompensas, que no tiene paciencia y actúa impulsivamente para conseguir aquello que desea.

Esto implica, en la mayoría de las ocasiones, involucrarse en conductas delictivas. Este bajo autocontrol es típico de los adolescentes, los cuales no disponen en esa edad de las estructuras cerebrales necesarias para generar autocontrol. No tienen esa madurez emocional que les permita controlar sus impulsos, resistirse a la presión social o calcular los riesgos de cualquier decisión peligrosa.

