[Viva La Noticia] Análisis de la nueva variante de Covid-19 en Guatemala

¿Es más contagiosa o mortal? ¿en dónde se originó? Esto es lo que nos menciona Carlos Enrique Mendoza, epidemiólogo e investigador científico sobre la variante Lambda:

Noticia relacionada

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), responsable de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), ha causado casi 4,5 millones de muertes en todo el mundo e infectado a casi 211 millones hasta el 19 de agosto de 2021.

Hasta la fecha, se han implementado millones de dosis de las vacunas COVID-19 en todo el mundo, lo que ha reducido significativamente la tasa de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. A pesar de estos esfuerzos, las variantes emergentes de SARS-CoV-2 que evaden la neutralización por anticuerpos de linajes anteriores han amenazado la eficacia de las vacunas actuales.

Por supuesto, no fueron diseñadas para combatir las variaciones que antes no existían. Idealmente, habría nuevas vacunas para combatir estas variantes en lugar del plan de proporcionar inyecciones de refuerzo de la vacuna actual. Expertos mencionan que la pandemia está lejos de terminar y las mutaciones en curso pueden presentar grandes problemas.

“Si no está vacunado, ahora entra en la fase más peligrosa de la pandemia para su salud y la salud de su familia”, mencionan especialistas de todo el mundo. “Estamos pagando el precio por un segmento relativamente grande de nuestra población que no usará mascarilla y que no se vacunará”.

Un nuevo estudio publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv * explora el mecanismo por el cual la variante lambda del SARS-CoV-2 ha adquirido capacidades de evasión inmunológica superior.

La variante lambda del SARS-CoV-2 se identificó por primera vez en Perú, pero se ha extendido rápidamente a otras partes del continente.