[Viva La Noticia] Análisis de hospitales sin capacidad para pacientes con covid-19

Falta de insumos, medicamentos, sin oxígeno, espacios en hospitales públicos y privados, la pandemia ha debilitado aún más el sistema de Salud en Guatemala.

El personal médico menciona que las medidas impuestas del gobierno son débiles y no ayudan a frenar los contagios. Además, admiten que la población es irresponsable y han decidido no vacunarse. Su temor es que no puedan continuar atendiendo a más pacientes, por la falta de espacio y capacidad.

Para esta entrevista, el doctor Zagreb Zea comparte su experiencia diaria en el hospital Roosevelt, ante la gravedad de la situación.

Noticia relacionada