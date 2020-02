De jugador a narrador, así es la historia de Federico “Fedefutbol”

Desde España, México y Estados Unidos tratan de contactar al guatemalteco que ha demostrado sus habilidades en la locución deportiva, mientras narra partidos en español y q’eqchí, su idioma natal.

Según cuenta, de niño le gustaba jugar fútbol, pero a los 12 años, mientras estaba en segundo básico, se fracturó la mano izquierda cuando regresaba de la parcela donde trabajaba.

Con una fractura expuesta, decidió alejarse de los estudios y aprovechó a meterse al grupo de marimbistas que tocaba en la iglesia donde asistía.

Aún así no abandonó el campo de fútbol que había en su comunidad, ahí fue cuando se fracturó la misma mano por segunda ocasión.

“Me fracturé por primera vez y salí de la secundaria. Cuando me volví a fracturar regresé, me había aislado del estudio pero eso me ayudó”, dice como anécdota mientras enseña las cicatrices que tiene en la muñeca.

Federico logró graduarse en el 2015 como bachiller en Ciencias y Letras y daba clases de marimba en varias comunidades cercanas a su casa. En ese momento se enteró del taller de locución que le cambiaría la vida.

“No podía cantar y quería que me ayudaran a afinar mi voz para seguir enseñándole a las personas la marimba”, dice.

Federico asegura que sus vecinos son quienes estaban más al tanto de sus cursos. “Recuerdo que nos decían que leyéramos siempre; leer, leer y leer para ser buen locutor. Mis vecinos lo saben porque me escuchaban y me decían ‘¿qué tanto gritas en la noche?’“, recuerda.

Así fue como entre práctica y práctica, su hermano lo invitó a narrar un partido el 24 de diciembre de 2015 y a partir de ahí todo es historia. En cinco años ha logrado mejorar su técnica y ahora habla como todo un profesional. Asegura que no le gusta ser informal y cuando se compromete a narrar un partido -no importa qué tan pequeño sea- lo hace.