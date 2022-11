Videos muestran cómo vivieron los guatemaltecos el temblor de magnitud 6.1 la noche del viernes

El reloj marcaba las 22:39 horas del viernes 11 de noviembre cuando los guatemaltecos fueron sorprendidos por un fuerte sismos de magnitud 6.1.

De inmediato, usuarios por medio de las redes sociales expresaron su alarma por lo que sucedió y algunos compartieron videos de cómo vivieron el temblor en sus viviendas.

Aunque los cuerpos de socorro no reportaron daños personales o materiales por el sismo, los guatemaltecos se mostraron alarmados y lo calificaron de “fuerte”.

El Insivumeh reportó que en algunos municipios el sismo no fue tan sensible y en algunos lugares no percibido; sin embargo, internautas reportaron que se sintió en varios puntos del territorio nacional.

“Se sintió muy fuerte el temblor”, escribieron algunas personas.

Otras indicaron: “Fuerte el sismo aquí en la zona 17, Dios guarde a Guatemala”.

En Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Quiché, Retalhuleu, Guatemala y Escuintla pobladores también mostraron su alarma por el temblor.

Este sábado 12 de noviembre, el Insivumeh compartió datos de los sismos registrados en las últimas 24 horas y destaca que se han registrado 19, de estos el único sensible fue el de magnitud 6.1 de la noche del viernes.

La mayoría de estos 19 sismos han tenido su epicentro en el Océano Pacífico y con magnitudes entre 3.1 y 3.5 grados.

Usuarios comparten como algunas lámparas se movían derivado del fuerte #SismoGT pic.twitter.com/8ZMvXRWmzi — Dalia Santos🚔 (@SantosDalia) November 12, 2022

En redes sociales fueron compartidos videos de cómo el sismo fue registrado en algunas viviendas.

En algunas de las imágenes se ve cuando lámparas u otros objetos se mueven por la fuerza del temblor.