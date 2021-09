VIDEO | Ya no hay pruebas de covid-19 en centros de Salud de Quiché; han dejado de hacer hisopados a sospechosos

Tres días dejaron de hacer hisopados en Chichicastenango, Quiché, ante la falta de pruebas de covid-19.

A quienes se les informaba que no habían pruebas, se les tomaba los datos y les regresaba a sus viviendas. Este viernes se algunas pero no serán insuficientes ante el gran número de personas que busca hacerse el hisopado.

Las autoridades de Salud han indicado que es un problema a nivel nacional.

No han abastecimiento y eso hace que no lleguen a los centro de salud de Quiché, en casi todos los centros de salud ya no se hacen pruebas confirmatorias para trámites administrativos, únicamente diagnósticas para ahorrar pruebas.