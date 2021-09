VIDEO | Huehuetecos no se vacunan; dosis se aplican a personas a partir de los 18 años en adelante

Huehuetenango ha recibido más de 400 mil dosis de vacunas entre Moderna, Sputnik V y AstraZeneca.

Aunque las dosis se administran a personas a partir de los 18 años hasta los 40, estos concentran la mayor cantidad de contagios de Coronavirus; es este grupo de edad que ha tenido mayor resistencia a inmunizarse, informan autoridades de Salud.

Hasta ahora, 311 personas han fallecido por Covid-19; 21 municipios están en alerta roja, siete en naranja y seis en amarillo.

La vacunación no supera el 60 por ciento de las dosis que ya se han recibido, pese a que personal del Área de Salud instaló puestos de vacunación nocturnos, en zonas rurales y se hicieron recorridos de casa en casa.

Las autoridades advierten que mientras la población no acuda a vacunarse y no cumpla los protocolos sanitarios no habrá hospitales que puedan atender la alta demanda por el virus que a diario enluta familias en Huehuetenango.