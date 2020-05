VIDEO: Donante anónimo construye casa digna a don Julio en tan solo 8 días

Hace 10 días, con ayuda de sus vecinos, don Julio colocó una bandera roja en su vivienda de lámina, ubicada en la colonia Nueva Jerusalén, zona 18, Guatemala. Él buscaba comida, medicina y ayuda para reforzar su pequeña covacha construida con parales de madera podridos, láminas oxidadas y cartón. El único lugar que tenía para vivir junto a su hijo de 54 años a quien debe cuidar debido a que ha estado internado en el Hospital Federico Mora, ese día un televidente de Guatevisión, que ha decido permanecer en el anonimato, al ver esta historia decidió construirle su vivienda en menos de ocho días.

ANTES

AHORA

Una vivienda digna

Ahora, el miedo por los fuertes vientos y la lluvia que pueda traer consigo el invierno lo ha cambiado por sonrisas y tranquilidad, pues su casa de block, con lámina nueva los protegerá de las inclemencias del tiempo.

“Me siento contento, alegre por el favor que me están haciendo, mi cuartito ya no servía ya se me iba a caer y ahora Dios me hecho la bendición para que me hicieran mi cuartito, para nosotros con mi patojo es una alegría y felicidad” dice Julio parado en la puerta de su hogar recién construido.

“Dios es bueno nos ha dado está casita y yo por mi edad no puedo trabajar y mi patojo tampoco puede como salió del Federico Mora, yo le lavo la ropa, preparo nuestra comidita y algunas veces acá los vecinos nos vienen a dejar ya comida y agüita“, reitera López del Cid.

Su casa ya se encuentra edificada en un 90% y los albañiles contratados por el donante identificado únicamente como “Víctor”, señalan que han viajado desde Escuintla y se han hospedado con vecinos de don Julio quienes también les han proporcionado alimentos y ayuda en mano de obra para sumarse a este apoyo, ellos indican que el proyecto representa un regalo de cumpleaños para la pequeña hija de quien los contrató, con el cual busca enseñarle valores como la empatía y solidaridad.

“Un regalo de cumpleaños”

“Nosotros venimos desde Masagua Escuintla, la persona que está donando esto nos pidió apoyo para venir a construirle una vivienda digna al Julio y su hijo, este proyecto realmente es un regalo para la hija del donante, él busca inculcarle valores desde pequeña y uno de ellos es el ayudar al prójimo y solidaridad, la nena se llama Areli Sarai y está de cumpleaños, quería que tuviese el mejor regalo que es la sonrisa de Julio, quiere enseñarle que la vida va más allá de los juguetes, pero sobre todo que vea que ahora un abuelo tendrá una vivienda para que pueda pasar dignamente el resto de sus días que Dios le permita“, señaló el albañil que solo se identificó como Guillermo.

Este sábado se preparan para la colocación del piso y las puertas de la humilde vivienda donde también han tenido el apoyo de don Julio que en su juventud también fue albañil, pero por su avanzada edad las fuerzas lo han dejado y camina a paso lento, pero pese a ello cuida su hijo de 54 años que sufre problemas epilépticos y trastornos psicológicos, quien sentado en la esquina de una cama cataloga la construcción como “un milagro de Dios”.

La historia de don Julio