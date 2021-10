VIDEO | Denuncian agresiones verbales y amenazas en contra de vacunadores de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

El gobernador departamental, Jorge Juan de León confirmó que en comunidades de San Mateo Ixtatán los pobladores amenazaron al personal de salud que si no se retiran y dejan de vacunar en contra del Covid-19 los van a retener y agredir.

Trabajadores confirmaron que las tareas de llevar la vacuna a comunidades se complica en áreas rurales por la desinformación, pobladores los agreden verbalmente y con frecuencia los amenazan pues afirman que el Coronavirus es una enfermedad que no existe por lo que no es necesario que se les aplique la vacuna; no obstante los 19 mil 70 casos confirmados y 480 fallecidos.