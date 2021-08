VIDEO | Ambulancias con pacientes graves de covid-19 llegan al hospital Regional de Quiché pero no son atendidos porque ya no hay ventiladores

En las ambulancias se veían a pacientes con serios problemas respiratorios.

El personal que ya no se da abasto buscaba ayudarlos con oxígeno, pero no los recibían porque el área de covid-19 está colapsada y no cuentan con más ventiladores para ingresarlos al área intensiva.

El director del hospital señaló que se le envió la información al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental y a los cuerpos de bomberos para que ya no lleven más pacientes graves con covid porque es imposible atenderlos.

Expresó que los enfermos deben de ser remitidos a Quetzaltenango o Guatemala.