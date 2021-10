VIDEO | Agresiones a empleados de Salud en Alta Verapaz preocupa a autoridades de Quiché por la similitud de condiciones de trabajo

Las autoridades de Gobernación afirman que buscarán reuniones con alcaldes, líderes comunitarios y Cocodes para explicar las reacciones de la vacuna contra el covid-19.

Informaron que la aplicación de las vacunas es voluntaria.

Las autoridades de salud de Chajúl y Joyabaj han reportado agresiones en contra de sus trabajadores y amenazas en Chichicastenango cuando se habla de la enfermedad.

En la mayoría de municipios de Quiché las autoridades de Salud han informado que existen comunidades en donde no se permite el ingreso a los trabajadores de salud.

Explican que no creen en la enfermedad del covid-19 y han tomado la decisión de no ingresar, lo que hace que la vacunación no avance en el departamento.