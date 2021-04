Vicepresidenta de Estados Unidos viajará a Guatemala y México para discutir las causas de la migración

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a Guatemala y México próximamente como parte de su papel de abordar las “causas fundamentales” de la crisis migratoria en la frontera sur de ese país, confirmó ella misma a periodistas este miércoles 14 de abril.

La visita se llevará a cabo mientras la administración de Joe Biden enfrenta intensas críticas por su presunta falta de acción en la crisis migratoria que vive EE. UU.

Este miércoles, reporteros le preguntaron a Harris, en una mesa redonda de seguridad del Triángulo Norte, si ella visitaría la frontera sur de Estados Unidos, pero no respondió.

Según el sitio de la cadena Fox News, Harris le dijo a la prensa que su trabajo es enfocarse en las causas profundas del problema migratorio y dijo que pronto iría a Guatemala y México.

Por el momento no se sabe la fecha exacta en la que la vicepresidenta Harris podría llegar a Guatemala.

El periodista Christian Datoc, publicó en su cuenta de Twitter que Harris que pronto viajará al Triángulo Norte para hablar sobre las causas de la migración y que este viaje incluye visitas a Guatemala y México.

NEW: @VP tells me she will soon take a trip to the Northern Triangle to discuss the root causes of northern migration. Will include stops in Mexico and Guatemala pic.twitter.com/6vAsaUtj5G

— Christian Datoc (@TocRadio) April 14, 2021