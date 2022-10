Viajera publica video y cuenta cómo fue su situación afuera del Aeropuerto Internacional La Aurora durante un apagón programado

En una publicación efectuada aproximadamente el 7 de octubre, Frances Vera, usuaria de TikTok con el perfil @veraviajera, publicó un video en esa red social y se quejó del Aeropuerto Internacional La Aurora.

La publicación se viralizó y alertó a pasajeros.

“El aeropuerto apagado. ¡Qué fuerte!”, dijo Vera al comenzar el clip.

“Bueno, son las 12.30 de la noche y me vine al aeropuerto porque mi vuelo sale a las 6 y no tengo más qué hacer, pero llegué y me acabo de enterar que el aeropuerto lo cierran hasta las 2 de la mañana y no hay nadie. Cerrado el aeropuerto de Guatemala. Increíble, el primero aeropuerto de mi vida que veo que cierra”, dijo Vera y mostró imágenes de las instalaciones.

La viajera continuó su relato en el clip que compartió en esa red social en la que cuenta con más de 68 mil seguidores.

“Bueno TikTok, así las cosas. Hoy hubo apagón en el aeropuerto de Guatemala y al parecer lo habían anunciado, pero yo no tenía idea”, relató Vera.

“El chisme es que están haciendo unas pruebas de mantenimiento o algo así y cortaron la luz desde las 12 de la media noche, hasta las 2.30 de la mañana y supuestamente avisaron por las redes sociales, pero obviamente el mensaje no llegó porque yo no me enteré. Parece que solamente hoy, así que me tocó a mí… En Guatemala hace frío y si lo hubiese sabido, pues llegaba más tarde, pero aquí la gente ha comenzado a llegar también y están como que, preguntándose, así que obviamente el mensaje no llegó a tiempo”, agregó.

“Y pues a las 2.30 regresó la luz, pero duró unos 10 minutos más porque se volvió a ir… Y este es el tipo de cosas que sucede cuando viajan mucho, así que es parte de la experiencia”, añadió.

Aeronáutica Civil responde por el video de la chica

Se consultó a Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, por la queja de la usuaria en el video e indicó que el corte de energía fue programado y “es para solucionar de forma permanente todo el problema eléctrico”.

Añadió que el Aeropuerto funciona 24 horas y con el corte que anunciaron lo que necesitaban era interrumpir el fluido hacia la terminal aérea para hacer los cambios de repuestos como parte del mantenimiento.

El objetivo del mantenimiento es para que a futuro se active la planta eléctrica automáticamente, según el funcionario.

Destacó que estos cortes de energía son de forma programada y aunque no precisó fecha, anunció que habrá otra suspensión del servicio eléctrico y también será anunciada, pero aún esperan las últimas piezas.

Respecto del video, indicó que la usuaria dijo en la grabación que se enteró que el corte de energía ya había sido anunciado y según Argueta, “el Aeropuerto nunca se cerró”.

Explicó que cuando hay interrupción del servicio, no se permite que las personas se movilicen en las instalaciones sin luz.

Dijo que todo lo que es navegación aérea y pista, “nunca han sido afectados en ningún momento con un tema de corte de luz”.

Afirmó que ningún vuelo fue afectado, por lo que no tenían pasajeros programados para estar dentro de las instalaciones, pues se esperó el último vuelo y que saliera el último usuario para hacer el corte.

Espera que con el siguiente corte programado se termine de hacer el trabajo necesario para que a futuro no suceda alguna suspensión del servicio.

Destacó que los trabajos son para que, en un futuro al momento de haber una suspensión del fluido desde el exterior, la planta se active como debe de ser.