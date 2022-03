“Venimos a denunciar la situación terrible que pasa el sistema de justicia: organizaciones sociales critican proceso de elección de fiscal general

Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales mostraron su preocupación este miércoles 30 de marzo por el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), pues, aseguran que, pese a que algunos de los candidatos tiene tachas importantes, estos le restan importancia mientras la Comisión de Postulación avanza en el proceso; además, señalan que los poderes del Estado han sido cooptados.

“Venimos a denunciar la situación terrible que pasa el sistema de justicia, es una cooptación total de los poderes del Estado, no digamos del Ministerio público, de la Corte de Constitucionalidad y nos hemos quedado sin apoyo de nada”, señaló a “La Red” Eleonora Muralles, presidenta de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro e integrante de Alianza por las Reformas.

Añadió que su presencia en la Corte Suprema de Justicia fue para llevar un mensaje a los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección del fiscal general, a quienes les exigen que “tienen que poner toda la atención a las tachas que se presentaron contra algunos de los candidatos, en cuenta a la fiscal general -Consuelo Porras- y el procurador general de la Nación -Jorge Luis Donado Vivar-”; además, solicitan que todos aquellos candidatos con tachas no sean incluidos en la lista que será enviada al presidente Alejandro Giammattei.

“Un no rotundo a la señora Consuelo Porras, que es la más tachada, la más señalada y la responsable de destruir el Ministerio Público; además, venimos a solidarizarnos con los jueces, juezas, fiscales, exfiscales investigadores de Cicig que han sido criminalizados por el Ministerio Público y que los jueces han mandado a la cárcel a muchos de ellos, pedimos que esto cese ya”, agregó Muralles.

Muralles reiteró su preocupación por que entre los candidatos que han avanzado en el proceso hay algunos que son desconocidos.

También dijo que “en la lista actual hay gente que no debería estar, porque ya sabemos que son muy señalados”.

Además, descalificó lo dicho por la fiscal Consuelo Porras sobre que su gestión al frente del MP ha sido sobresaliente. “Sobresaliente en destruir el la Feci, sobresaliente en destruir el Ministerio Público, sobresaliente en mandar a sus propios fiscales a la cárcel y al exilio, por promover acciones de antejuicio contra jueces y juezas, en eso es sobresaliente Consuelo Porras.

En tanto, Edie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, señaló que el sector justicia de Guatemala atraviesa por “una debacle”, lo cual le causa preocupación debido a la coyuntura que vive el país, al hacer hincapié en la elección de fiscal general.

“Es un llamado para señalar la debacle institucional que está atravesando el sistema de justicia. Cómo es que se pasa de una supuesta independencia a una situación de impunidad extrema en la que se ve que hay un revanchismo contra operadores de justicia independientes, realmente es triste”, reiteró Cux, quien recuerda que ya hay por lo menos 20 operadores de justicia en el exilio, luego de haber sido criminalizados en el país.

“Eso solo recuerda los tristes momentos históricos que se vivieron en los años 80 en los que la gente tenía que salir -del país-, profesionales probos y honrados que dejen a un sistema de justicia que ya no responde a la realidad”, dijo el activista.

Además, señaló que hay vicios reiterados en las comisiones de postulación para la elección de fiscal general, porque “no permite una verdadera participación ciudadana sino un ejercicio de poder desmesurado que llega a que el presidente tenga que elegir dentro de un listado de seis y que ese poder tiene interés, pues el presidente podría agenciarse de impunidad, que es subjetivo final”.

“Hay errores estructurales, y no son de esta comisión de postulación son de anteriores y de la misma ley que establece este mecanismo, no hay una verdadera participación ciudadana. Sí se permite la presentación de tachas, pero si éstas son rechazadas, por ejemplo, no se permite impugnar el rechazo”, dijo Cux.

Además, reiteró que “lo que se está pidiendo es que la Comisión de Postulación excluya a candidatos que tienen vínculos con el presidente o vínculos políticos o que hayan sido señalados y creo que hay varios nombres que son ejemplos y el más claro quizá el de Consuelo Porras que ha sido señalada en reiteradas ocasiones.

Daniel Pascual, integrante de la Asamblea Social y Popular, también dijo que han sido testigos de la debacle a causa de la crisis jurídica en Guatemala, lo que representan “un problema gravísimo en cualquier país del mundo, donde las cortes hayan sido cooptadas por fuerzas de la corrupción y la impunidad.

Pascual agregó que entre el grupo que queda de aspirantes a fiscal general “es muy difícil encontrar una sola persona entre ellas como la indicada a ser electa”.

Agregó que la persecución contra líderes comunitarios es preocupante por lo que, para la próxima semana, el 6 y 7 de abril, tienen previsto participar en movimientos en la capital y los departamentos para denunciar esas irregularidades.

“La próxima semana vamos a hacer una jornada de protestas en la capital y un plantón en la Plaza de Derechos Humanos y luego el día 7 una camioneta en el Centro Histórico principalmente frente al Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso”, dijo Pascual.