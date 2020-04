Vendedores informales utilizan las banderas blancas para que la ayuda llegue

Las banderas blancas se han convertido en la señal para que los guatemaltecos indiquen que no tienen alimento.

En las últimas semanas cientos de personas han colocado banderas afuera de sus hogares esperando que la ayuda que tanto necesitan llegue.

Sin embargo, ahora, incluso los vendedores informales han decidido usarlas para colocarlas en las carretas donde transportan los productos que venden.

En un recorrido en la Plaza de la Constitución, la mayoría de ventas informales tienen una bandera, un plástico o una playera blanca.

Ese es el caso de Manuel Ochoa que se dedica, desde hace más de 30 años, a vender helados alrededor de la Plaza de la Constitución. Tiene 6 hijos y comenta que, desde que inició la emergencia, las ventas están muy bajas y no le alcanza para la comida de su familia. Asegura que no ha recibido aún la ayuda del gobierno y por eso tiene que salir a la calle a vender.

“Se han acercado gente de buen corazón a regalarnos una bolsa con un pan con frijoles y un juguito para que podamos engañar a la tripa porque no tenemos para comer ni un tiempo de comida. No tenemos dinero, la gente acá no tienen dinero y cómo van a trabajar si todo está suspendido” dijo Ochoa.