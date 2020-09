Vecino del Barrio Colombia no tienen agua desde enero

El agua vital durante esta pandemia del covid-19, pues una de las principales recomendaciones es lavarse las manos. En el Barrio Colombia, zona 18, no pueden hacerlo, pues desde enero no tienen agua, las llaves de los grifos se abren constantemente, esperando que caiga alguna gota, pero usualmente no pasa. Sin embargo, el recibo llega puntual y deben pagar por un servicio que no consumen todos los días.

“Pedimos que las autoridades nos pongan atención, es una injusticia, especialmente en esta pandemia, en donde piden que nos lavemos las manos, pero ¿con qué? solo que nos las lavemos con lágrimas porque agua no hay”, exclamó Rigoberto Medina, vecino afectado.

Además de pagar el recibo, deben comprar el vital líquido a diferentes pipas. Los vecinos también aprovechan esta época lluviosa para poner recipientes afuera y abastecerse al menos del agua de la lluvia, aunque esta no es bebible, la utilizan para otras tareas del hogar.

Si los vecinos tienen suerte, el agua llega al menos una hora entre las 2 y las 4 de la madrugada. En este tiempo deben aprovechar a llenar todos los recipientes posibles. Hay al menos 286 familias afectadas en el sector, a quienes también les preocupa que el agua permanezca en los toneles y esto se convierta en un criadero de mosquitos.

Lo único que piden las personas que viven en un sector del Barrio Colombia es que las autoridades les restablezcan el servicio de agua.