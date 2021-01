USAC lanza convocatoria para elegir magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad y estos requisitos deben cumplir

Este viernes 29 de enero el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) publicó en el diario de Centro América la convocatoria para la elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) período 2021-2026.

El CSU acuerda convocar a sus miembros para que asistan a sesión extraordinaria el viernes 26 de febrero de 2021, a las 9 horas en el Salón Tikal del Grand Tikal Futura Hotel, en Calzada Roosevelt, 22-43, zona 11 de la capital.

En la sesión se designará magistrados titular y suplente por este órgano de dirección ante la CC.

En ese sentido, convoca a los (as) abogados (as) y notarios (as) interesados en participar en la elección de profesionales para ocupar los referido cargos, para que presenten su currículum vitae y documentos acreditantes, así como los documentos requeridos en la presente convocatoria.

La documentación la deben presentar en Grand Tikal Futura Hotel, Salón Tokio, del lunes 1 de febrero al sábado 6 de febrero de 2021, en horario de 8 a 16 horas.

Aclara que recibido el expediente o vencida la fecha y hora para la recepción, no se admitirá ningún documento ni expediente.

Perfil para tomar en cuenta

Tendrá preferencia la formación académica con estudios de postgrado en las diferentes ramas del Derecho.

Con desarrollo y actualización profesional.

Preferentemente acreditar experiencia docente universitaria.

Preferentemente haber efectuado investigaciones, publicaciones y/o ensayos jurídicos.

Que a nivel personal y en el ejercicio profesional haya demostrado honradez y valores éticos.

Comprometido (a) con la plena vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos.

De proyección humana.

No estar vinculado (a) a intereses particulares, relacionados con la corrupción, narcotráfico, crimen organizado, fraude, evasión fiscal y otras malas prácticas que perjudiquen a la sociedad guatemalteca.

Otros requisitos

En la convocatoria también se establecen como requisitos ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional.

Explica que según el artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, referente a los requisitos especiales, los magistrados de la CC, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos: Formulario completo, con fotografía tamaño cédula y firmado por el solicitante. En este formulario se debe consignar si participa como candidato para magistrado (a) titular y/o suplente (el formulario se podrá descargar de la página web https://postulacionccusac.edu.gt a partir de la publicación de la convocatoria).

Certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas. Fotocopia completa y legalizada por notario del documento personal de identificación (DPI). Constancia de colegiado (a) activo (a) extendida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Constancia de carencia de antecedentes penales y policiales. Constancia de no haber sido sancionado(a) por el Tribunal de Honor del CANG.

También certificación extendida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, en donde conste que el profesional se encuentra en el pleno goce de sus derechos cívicos y políticos.

Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos por la Contraloría General de Cuentas en la que se establezca que el (la) solicitante no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente.

Constancia especial de tiempo de ejercicio profesional, extendida por el CANG. Currículum vitae y fotocopia legalizada por notario de sus respectivas acreditaciones.

Acta notarial de declaración jurada en la que conste que el (la) profesional está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Acta notarial de declaración jurada en la que conste que el (la) profesional no está comprendido (a) en los casos de impedimento establecidos en el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Constancia de haber cargado en el portal https://postulacioncc.usac.edu.gt el formulario y currículum vitae del (la) aspirante.

Otros aspectos para tomar en cuenta