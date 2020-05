“Uno va a salir a ver la luz del sol”: Recuperados de coronavirus salen del Parque de la Industria

con la mirada buscan a sus familiares, y aunque el distanciamiento social es una de las recomendaciones que deben seguir una vez están afuera, reciben el abrazo de aquellos que tienen semanas e incluso más de dos meses de no ver luego de que fueran internados como pacientes contagiados de covid-19.

El jueves al menos 53 personas que se encontraban en el área moderada fueron dados de alta del Parque de la Industria, muchos de ellos solo llevan un resultado negativo de las tres pruebas que originalmente se solicitaban, pero al ser pacientes asintomáticos se les ha comenzado a enviar a sus hogares, donde deberán continuar con el aislamiento total por al menos 15 días más, según el Ministerio de Salud.

A la gran mayoría los llegaron a traer sus familiares, algunos en carro, otros en moto, en taxi e incluso a pie, pero antes de poder llegar a su hogar deben firmar su salida. Este hospital temporal es un lugar al que muchos no quieren regresar, pues dentro de este grupo hay varios de los que por medio de videos denunciaron el atraso de los resultados de sus hisopados, y algunos llegaron a estar entre 33 y 58 días internados.

Juan Diego, un hombre de 34 años que hoy salió del hospital en medio de la lluvia de la tarde pero agradecido con Dios por sentir eso en su piel pues no había podio hacerlo desde que fue internado.

“Hoy, 28 de mayo, estoy egresando del Parque. Gracias a Dios, después de 33 días de estar allí sin ningún síntoma, bendito Dios sin ninguna complicación. Realmente cuando a uno lo diagnostican y tiene que ir a cuarentena se siente mucho temor, mucha ansiedad, hay mucho estrés de lo que va a pasar”, relató Juan Diego, quien compartió con personas que llevaban hasta 60 días esperando un resultado negativo.

“Me dieron un carta firmada y sellada por la subdirectora del hospital, en la que se leen los datos personales, pero en mayúscula dice ‘CASO RECUPERADO’, pero se nos pide seguir en aislamiento domiciliario por 14 días, con uso de mascarilla obligatorio”, agregó.

Reconoció que también siente incertidumbre, pues se quedó sin trabajo.

“Cuando me dijeron que me iban a dar de alta, es una emoción, una alegría, un agradecimiento a Dios. Uno no cabe de alegría, ya uno va a salir a ver la luz del sol, sentir la lluvia. Claro, hay incertidumbre de no saber qué pasará y después de que termine mi cuarentena en casa saber qué voy a hacer. Les pido a todos que usen todo lo que existe para protegerse. Si no tienen que salir, quédense en casa, pero si hay que hacerlo cuídense”, recomendó.

Emprende su viaje a Gualán

Byron es otro de los guatemaltecos que egresaron ayer del hospital, y aunque sabe que va a cuarentena estricta, detalló que ver a sus hijos por medio de una ventana será suficiente, después de haber permanecido en el Parque de la Industria desde el 27 de abril.

Originario de Gualán, Zacapa, relató que manejaba un taxi y posiblemente allí se contagió, pero desde que llegó al hospital el miedo se apoderó de él y de su familia, que se quedó en casa.

“Fui paciente covid, pero nunca recibí nada escrito. Cuando me lo dijeron recuerdo que me quedé sordo. Es algo muy fuerte, te da depresión, tristeza, y uno no sabe nada. Adentro nos dicen que serán unos 15 días que estaremos allí. Yo estuve 31, pues el problema con los hisopados y los resultados fue horrible. Es un dolor grande que hasta la nariz te sangra, te duele hasta respirar, y eso que yo era de los que no sentía nada”, refirió.

Narró que esperó más de 30 días por un resultado negativo.

Byron resaltó que se siente feliz de regresar con su familia, junto a su hermana, pues de toda la familia solo ellos dos dieron positivo.

“Estoy muy feliz de que ya no estaré acá. Deseo llegar a ver a mis hijos, a mi mamá. Sus dos hijos estuvimos acá y solo por llamadas nos comunicamos. Sabemos que no podemos abrazarlos o estar sin mascarilla, y debemos encerrarnos, pero ya es en casa, con comida buena y sin frío o miedo”, comentó.

“El día que llegó la ambulancia a traernos a la casa, solo logramos jalar una mudada —de ropa—, nuestro cargador y celular. Mi hermana fue enviada a otro sector y yo con los hombres. Había gente que tenía semanas de estar allí, y salir de acá es como una segunda oportunidad. Ahora hay que seguir cuidándose. Uno no sabe ni cómo se contagia”.

Con la salida de estos pacientes, el Ministerio de Salud pretende dejar espacio para los nuevos casos que cada día se registran, pues los hospitales están llenos.