Un comité de Salud investiga la muerte por coronavirus de enfermera que recibió la vacuna

El Comité de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación en Inmunización del Ministerio de Salud analiza el caso de una enfermera de 30 años que falleció 15 días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El Ministerio de Salud informó que la enfermera Lesly Gisela Ramírez Guerra falleció el 30 de marzo en un hospital privado luego de que diera positivo a covid-19 y comenzará a tener complicaciones para respirar. Ramírez fue vacunada el pasado 15 de marzo junto al personal del Distrito de Salud de San Jacinto, Chiquimula.

Según el departamento de Comunicación del Ministerio de Salud, el Comité investiga el caso ya que “ella falleció por covid y todo apunta a que ya estaba contagiada cuando se vacunó. La vacuna no cura la enfermedad, la previene”, pero destacó que eso deberá ser comprobado por los expertos que integran dicho comité.

No se piden pruebas

Hasta el momento no es requisito presentar una prueba de covid-19 que certifique que al momento de recibir la dosis no se está infectado; sin embargo, Salud ha reiterado que el medicamento no se le aplica a quienes tengan la enfermedad.

La persona que llega a un puesto de vacunación solo debe llenar un formulario en el que indiqué si cree estar embarazada o responder si ya tuvo o no coronavirus o si está contagiado.

Inmunización completa

Según expertos, es importante tomar en cuenta que cuando una persona recibe la vacuna no está libre de volver a contagiarse, pues “la protección óptima se obtiene transcurridos de 7 a 28 días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna”.

Según el doctor Frank Rivera, coordinador del puesto de Vacunación de Gerona, “Se espera que más o menos el organismo empiece a generar anticuerpos a parir de la cuarta semana de haber recibido la primera dosis, y se refuerza con la segunda hasta alcanzar el grado de protección que cada vacuna provee dos semanas después de haber sido aplicada”.

Riesgo de contagio tras recibir primera dosis

“Sí. Siempre hay riesgo y lo que pasa es que dependerá del periodo de tiempo, si no han pasado las 4 semanas es más probable que si se expone pueda infectarse, por ello la recomendación es que se siga con el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social, porque no podemos pensar que al recibir la primera dosis estamos automáticamente protegidos porque eso no es cierto”, destacó Rivera.

La muerte de Ramírez Guerra se da en medio de la tercera ola de contagios, la cual, según un epidemiólogo, puede complicar el sistema hospitalario.

Erwin Calgua, epidemiólogo clínico y coordinador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dijo que de dos semanas para acá se ha comenzado a ver un incremento de casos en los hospitales y que le llama la atención que ese suceda antes de Semana Santa.

“En realidad lo que epidemiológicamente compete ahora es aplanar la curva, no significa que vamos a tener menos casos, no, en realidad significa que van a haber más, pero se logra mantener en una meseta que es manejable para el sistema de Salud”, dijo Calgua.

“A cómo (la pandemia) se está comportando ahorita, el sistema de Salud puede a llegar a ser insuficiente en cuento a sus capacidades de recurso humano y materiales para poder atender, y al no haber disponibilidad de camas y oxígeno se podría tener mayor mortalidad de pacientes”, refirió.

Agregó: “sí hay una indicación absoluta para la no colocación de la vacuna es precisamente estar infectado, ya que si se tiene una infección activa es un riesgo para la su salud”.