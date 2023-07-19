Tribunal Supremo Electoral publica acuerdos en los que adjudica cargos de diputados del Congreso y al Parlacen
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este 19 de julio 26 acuerdos en los que oficializó resultados y adjudica cargos para diputados al Listado Nacional, Distrito Central, Distrito Guatemala, Distritos Departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los acuerdos son el 1361-2023, 1362-2023, 1363-2023, 1364-2023, 1365-2023, 1366-2023, 1367-2023, 1368-2023, 1369-2023, 1370-2023, 1371-2023, 1372-2023, 1373-2023, 1374-2023, 1375-2023, 1376-2023, 1377-2023, 1378-2023, 1379-2023, 1380-2023, 1381-2023, 1382-2023, 1383-2023, 1384-2023, 1385-2023, y 1387-2023.
En los acuerdos se menciona que el TSE, mediante decreto número 1-2023 de fecha 20 de enero del presente año, convocó a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República a Elecciones Generales, que comprenden las de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por los sistemas de distritos electorales y lista nacional, corporaciones municipales del país integradas por alcaldes y a elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes, las que se realizaron el día 25 de junio del año en curso.
Agregan que las Juntas Electorales del Distrito Central y Departamentales, “de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la participación de los respectivos Fiscales de las organizaciones políticas celebraron las audiencias de revisión de escrutinios, constando dicho acto, en las Actas de Revisión Final de Escrutinios (Documento No. 8), contentivas además, de los resultados oficiales de la elección de Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional en su respectiva jurisdicción, así como de las restantes elecciones celebradas el día 25 de junio del año en curso”.
Listado Nacional
Acuerdo 1361-2023
VAMOS
- VICTOR ALFREDO VALENZUELA ARGUETA
- MYNOR ALFONSO DE LA ROSA PALACIOS
- HECTOR ADOLFO ALDANA REYES
- RONALD YOMELFY PORTILLO CORDÓN
- CARLOS ROBERTO CALDERÓN GÁLVEZ
- MARCO ALEJANDRO PÉREZ TORIBIO
UNE
- ERVIN ADIM MALDONADO MOLINA
- LOURDES TERESITA DE LEON TORRES
- SERGIO GUILLERMO ENRIQUEZ GARZARO
- LUIS JAVIER LOPEZ BOLAÑOS
- DAMARIS CAROLINA CERNA ACEVEDO
MOVIMIENTO SEMILLA
- JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG
- ANA PATRICIA ORANTES THOMAS
- MANFREDO DUVALIER CASTAÑON GONZALEZ
- ALMA LUZ GUERRERO DE LA CRUZ
- BYRON ALESKY OBREGON CASTAÑEDA
CABAL
- JULIO HECTOR ESTRADA DOMINGUEZ
- NERY MAMFREDO RODAS MENDEZ
- LUIS FERNANDO AGUIRRE ESTRADA
VISIÓN CON VALORES -VIVA-
- EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUIN
- CESAR AUGUSTO AMEZQUITA DEL VALLE
- GUSTAVO ADOLFO CRUZ MONTOYA
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
- ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR
- ANA LUCRECIA MARROQUIN GODOY PALOMO
VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-
- ORLANDO JOAQUIN BLANCO LAPOLA
TODOS
- FELIPE ALEJOS LORENZANA
URNG-MAIZ-WINAQ
- SONIA MARINA GUTIERREZ RAGUAY
NOSOTROS
- NADIA LORENA DE LEON TORRES
VICTORIA
- JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ
BIENESTAR NACIONAL -BIEN-
- FIDEL REYES LEE
PARTIDO AZUL
- JORGE MARIO VILLAGRAN ALVAREZ
COMUNIDAD ELEFANTE
- RODRIGO ANTONIO PELLECER RODRIGUEZ
DISTRITO CENTRAL
Acuerdo 1362-2023
MOVIMIENTO SEMILLA
- SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ
- ANDREA BEATRIZ VILLAGRAN ANTON
- ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL
- LAURA FABIOLA MARROQUIN CORDON
- RAUL AMILCAR BARRERA ROBLES
- BRENDA MARLENY MEJIA LOPEZ
- ELENA SOFIA MOTTA KOLLEFF
COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-
- CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ Y ALVAREZ
- JOSE PABLO MENDOZA FRANCO
VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-
- JOSE ALBERTO CHIC CARDONA
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
- SANDRA ERICA JOVEL POLANCO
DISTRITO GUATEMALA
Acuerdo 1363-2023
MOVIMIENTO SEMILLA
- JOSE CARLOS SANABRIA ARIAS
- RONALTH IVAN OCHAETA AGUILAR
- MIRNA VICTORIA GODOY PALALA
- IVANNA MARIA LUJAN PADILLA
- DAVID MAURICIO ILLESCAS SANDOVAL
- ANDREA MARIA REYES ZECENA
- LUIS ANTONIO CACERES GAMARRO
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA UNE
- JULIO DANIEL MARROQUIN ORDOÑEZ
- LEON FELIPE BARRERA VILLANUEVA
VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-
- JAIRO JOAQUIN FLORES DIVAS
- KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
- ELMER JOSUE PALENCIA REYES
- JORGE ESTUARDO AYALA MARROQUIN
VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE-VAMOS-
- SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
- CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ
VISION CON VALORES-VIVA-
- JORGE ROMEO CASTRO DELGADO
CABAL
- MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON
COMUNIDAD ELEFANTE
- HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL
BIENESTAR NACIONAL BIEN-
- CESAR ROBERTO DAVILA CORDOVA
SACATEPÉQUEZ
Acuerdo 1364-2023
MOVIMIENTO SEMILLA
- JOSE DIEGO TOLEDO CRUZ
- MERCEDES DEL ROSARIO MONZON ESCOBEDO
CABAL
- SERGIO LEONEL CELIS NAVAS
CHIMALTENANGO
Acuerdo 1365-2023
VAMOS
- MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL
CABAL
- PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLE
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- MYNOR FRANCISCO RIVERA SALAZAR
MOVIMIENTO SEMILLA
- RAUL ARNULFO CUA TUMIN
VISION CON VALORES-VIVA-
- VICTOR VICENTE BONILLA GONZALEZ
EL PROGRESO
Acuerdo 1366-2023
VAMOS
- CESAR AUGUSTO RODAS CARDONA
VALOR
- ERNESTO BRAN COLINDRES
ESCUINTLA
Acuerdo 1367-2023
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE
- FRANCISCO VITELIO LAM RUANO
- MARCO AURELIO MEJIA ALFARO
VALOR
- MERCEDES CRISTABEL GUARDADO LINARES NAJERA
VAMOS
- SERGIO DAVID ARANA ROCA
CABAL
- ROLANDO GUZMAN FIGUEROA
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
- OBBED EDIBERTO CASTAÑASA MENDIZABAL
SANTA ROSA
Acuerdo 1368-2023
VAMOS
- CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARCON
- RICARDO LEONEL MARTINEZ ALARCON
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- JOSE INES CASTILLO MARTINEZ
SOLOLÁ
Acuerdo 1369-2023
VAMOS
- ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES LUIS ALBERTO RODRIGUEZ REYES
CABAL
- BEQUER NEFTALI CHOCOOJ DE LA CRUZ
TOTONICAPÁN
Acuerdo 1370-2023
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- JULIO PEDRO GOMEZ GOMEZ
CABAL
- ALBERTO EDUARDO DE LEON BENITEZ
VAMOS
- JORGE MARIO CABRERA ORDOÑEZ
VALOR
- SHEROL IVANISSE AREVALO AVILA
QUETZALTENANGO
Acuerdo 1371-2023
VAMOS
- DUAY ANTONI MARTINEZ SALAZAR
- ERICK JOSE MARIO TZUN DE LEON
MOVIMIENTO SEMILLA
- JOSE ORLANDO PEREZ MARROQUIN
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
- GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS
TODOS
- BYRON BLADIMIRO RODRIGUEZ PALACIOS
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- ROLANDO MIGUEL OVALLE BARRIOS
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
- NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ
SUCHITEPÉQUEZ
Acuerdo 1372-2023
VAMOS
- JOSE ARNULFO GARCIA BARRIOS
- OSWALDO ROSALES POLANCO
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
- GERSON GEOVANNY BARRAGAN MORALES
TODOS
- DANILO MADRAZO MAZARIEGOS
RETALHULEU
Acuerdo 1373-2023
VALOR
- JOSE LUIS GALINDO DE LEON
CABAL
- GUILLERMO ANTONIO RALDA CONDE
VAMOS
- JOSE CARLO SOLANO
SAN MARCOS
Acuerdo 1374-2023
VAMOS
- GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGAN
- GLADIS CAROLINA CIFUENTES BARRAGAN
COMPROMISO RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-
- LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- MARIO ERNESTO GALVEZ MUÑOZ
NOSOTROS
- VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO
CABAL
- MARIO VELASQUEZ PEREZ
BIENESTAR NACIONAL -BIEN-
- SABINO SEBASTIAN VELASQUEZ BAMACA
TODOS
- GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES NAVARRO
VISION CON VALORES-VIVA-
- JEOVANNI OMAR DOMINGUEZ OROZCO
HUEHUETENANGO
Acuerdo 1375-2023
VAMOS
- ERICK GEOVANY MARTINEZ HERNANDEZ
- JOEL RUBEN MARTINEZ HERRERA
- SOFIA JEANETTH HERNANDEZ HERRERA
- CHRISTIAN JOEL MARTINEZ JUAREZ
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA
- MARTIN NICOLAS SEGUNDO
- MANRIQUE OBEL GALVEZ DE LEON
CABAL
- JULIO CESAR LOPEZ ESCOBAR
TODOS
- CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA
BIENESTAR NACIONAL-BIEN-
- LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES
QUICHÉ
Acuerdo 1376-2023
VAMOS
- JOSUE EDMUNDO LEMUS CIFUENTES
- GREICY DOMENICA DE LEON DE LEON
- MANUEL GEOVANY ALVARADO VASQUEZ
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO
- JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ
CABAL
- CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO
- MARCOS EDUARDO TEBELAN PANTZAY
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
- CARLOS ENRIQUE LOPEZ GIRON
BAJA VERAPAZ
Acuerdo 1377-2023
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO
CABAL
- BYRON LEONIDAS TEJEDA MARROQUIN
ALTA VERPAZ
Acuerdo 1378-2023
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- OSCAR ROLANDO CORLETO RIVERA
- DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ
- VICTOR HUGO CIFUENTES DELGADO
VAMOS
- LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA
- HERMAN OTONIEL ECHEVERRIA CASADO
VICTORIA
- RANDY ARAELY COC FIGUEROA
- SANDRA YANET MILIAN GOMEZ
NOSOTROS
- RUDY BERNER PEREIRA DELGADO
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
- FIDENCIO LIMA POP
PETÉN
Acuerdo 1379-2023
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
- CESAR AUGUSTO FION MORALES
- BENJAMIN IPIÑA LEIVA
VAMOS
- EDGAR RAUL REYES LEE
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
- EDIN ALEXANDER DE JESUS MEJIA
IZABAL
Acuerdo 1380-2023
VAMOS
- THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA
- JUAN RAMON RIVAS GARCIA
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- DARWIN EDGARDO RAMIREZ CAMEROS
ZACAPA
Acuerdo 1381-2023
CABAL
- JULIO CESAR PORTILLO PAZ
VAMOS
- SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ
CHIQUIMULA
Acuerdo 1382-2023
CAMBIO
- ESDUIN JERSON JAVIER JAVIER
VAMOS
- BORIS ROBERTO ESPAÑA CACERES
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-
- JUAN IGNACIO QUIJADA HEREDIA
JALAPA
Acuerdo 1383-2023
CABAL
- JAIRO DANILO ORELLANA SANDOVAL
VALOR
- FAVER EMILIO SALAZAR CORDERO
VAMOS
- JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ
JUTIAPA
Acuerdo 1384-2023
VAMOS
- MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO
CABAL
- KEVYN LUIS CARLO ESCOBAR CASTILLO
TODOS
- MARVIN ADRIAN ZEPEDA ZEPEDA
PARTIDO AZUL
- NERY ABILIO RAMOS Y RAMOS
PARLACEN
Acuerdo 1385-2023
VAMOS
Diputados titulares
- RAUL ROMERO SEGURA
- KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ
- MARIA EUGENIA CASTELLANOS PINELO
- JOSE SALOMON HERRERA FUNES
- STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO
Diputados suplentes
- SONIA ARGENTINA SEGURA VARSOLY
- ANDREINA EUGENIA RIOS LEON
- MAYRA LETICIA JUAREZ VALLEJO
- RODOLFO MANASES RIVERA DONIS
- ANDREA MARIA ZAPETA GARCIA
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-
Diputados titulares
- JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
- EDGAR ANTONIO DE LEON TORRES
- KARLA LISBETH GUTIERREZ HERRERA
- ALEJANDRO JOSE GARCIA OSORIO
Diputados suplentes
- ELISEO VARGAS BETANCOURTH
- LUIS ANTONIO RUBIO MOLINA
- ROBERTO ISAAC ARRIAGA GUTIERREZ
- SANDRA RAQUEL DE LEON TORRES
MOVIMIENTO SEMILLA
Diputados titulares
- JUAN GERARDO GUERRERO GARNICA
- MANUELA ALVARADO LOPEZ
- PEDRO PASCUAL GODOY MENDEZ
Diputados suplentes
- RUDDY MIGUEL GIRON LOPEZ
- GRISELDA SUYAPA SAC ANDINO
- HARDI EMIDIO DEL CID FISCAL
VISIÓN CON VALORES-VIVA-
Diputados titulares
- ROBERTO RODRIGO ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
- LILIAN JUDITH ORDOÑEZ MORALES DE LARA
Diputados suplentes
- JOSUE DANIEL ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
- DIEGO ISMAEL BALTAZAR BARTOLO
COALICIÓN VALOR-UNIONISTA
Diputados titulares
- ANA INGRID BERNAT COFINO
- MONICA SCARLETT MAC DONALD GALLARDO DE ROSALES
Diputados suplentes
- ANGEL MANUEL ENRIQUE SANTIZO PEREZ
- GABRIEL EDUARDO ROSALES MARROQUIN
TODOS
Diputados titulares
- NERY OSWALDO MEDINA RICCO
Diputados suplentes
- OMAR ENRIQUE CRUZ CRUZ
VOLUNTAD. OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-
Diputados titulares
- CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA
Diputados suplentes
- MARINA ELVIRA MENDOZA CASTELLANOS
NOSOTROS
Diputados titulares
- MARTA LIDIA ZULETA SANTOS DE GONZALEZ
Diputados suplentes
- DIEGO ALEXANDER GONZALEZ ZULETA
VICTORIA
Diputados titulares
- ANA PIEDAD GOMEZ MORALES
Diputados suplentes
- JOSE LARES MEJIA