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Tribunal Supremo Electoral publica acuerdos en los que adjudica cargos de diputados del Congreso y al Parlacen

por Julio Román   19 julio, 2023 - 09:43 AM

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este 19 de julio 26 acuerdos en los que oficializó resultados y adjudica cargos para diputados al Listado Nacional, Distrito Central, Distrito Guatemala, Distritos Departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los acuerdos son el 1361-2023, 1362-2023, 1363-2023, 1364-2023, 1365-2023, 1366-2023, 1367-2023, 1368-2023, 1369-2023, 1370-2023, 1371-2023, 1372-2023, 1373-2023, 1374-2023, 1375-2023, 1376-2023, 1377-2023, 1378-2023, 1379-2023, 1380-2023, 1381-2023, 1382-2023, 1383-2023, 1384-2023, 1385-2023, y 1387-2023.

En los acuerdos se menciona que el  TSE, mediante decreto número 1-2023 de fecha 20 de enero del presente año, convocó a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República a Elecciones Generales, que comprenden las de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por los sistemas de distritos electorales y lista nacional, corporaciones municipales del país integradas por alcaldes y a elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes, las que se realizaron el día 25 de junio del año en curso.

Agregan que las Juntas Electorales del Distrito Central y Departamentales, “de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la participación de los respectivos Fiscales de las organizaciones políticas celebraron las audiencias de revisión de escrutinios, constando dicho acto, en las Actas de Revisión Final de Escrutinios (Documento No. 8), contentivas además, de los resultados oficiales de la elección de Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional en su respectiva jurisdicción, así como de las restantes elecciones celebradas el día 25 de junio del año en curso”.

Listado Nacional

Acuerdo 1361-2023

VAMOS

  • VICTOR ALFREDO VALENZUELA ARGUETA
  • MYNOR ALFONSO DE LA ROSA PALACIOS
  • HECTOR ADOLFO ALDANA REYES
  • RONALD YOMELFY PORTILLO CORDÓN
  • CARLOS ROBERTO CALDERÓN GÁLVEZ
  • MARCO ALEJANDRO PÉREZ TORIBIO

 

UNE

  • ERVIN ADIM MALDONADO MOLINA
  • LOURDES TERESITA DE LEON TORRES
  • SERGIO GUILLERMO ENRIQUEZ GARZARO
  • LUIS JAVIER LOPEZ BOLAÑOS
  • DAMARIS CAROLINA CERNA ACEVEDO

 

MOVIMIENTO SEMILLA

  • JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG
  • ANA PATRICIA ORANTES THOMAS
  • MANFREDO DUVALIER CASTAÑON GONZALEZ
  • ALMA LUZ GUERRERO DE LA CRUZ
  • BYRON ALESKY OBREGON CASTAÑEDA

 

CABAL

  • JULIO HECTOR ESTRADA DOMINGUEZ
  • NERY MAMFREDO RODAS MENDEZ
  • LUIS FERNANDO AGUIRRE ESTRADA

 

VISIÓN CON VALORES -VIVA-

  • EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUIN
  • CESAR AUGUSTO AMEZQUITA DEL VALLE
  • GUSTAVO ADOLFO CRUZ MONTOYA

 

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

  • ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR
  • ANA LUCRECIA MARROQUIN GODOY PALOMO

 

VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-

  • ORLANDO JOAQUIN BLANCO LAPOLA

 

TODOS

  • FELIPE ALEJOS LORENZANA

 

URNG-MAIZ-WINAQ

  • SONIA MARINA GUTIERREZ RAGUAY

 

NOSOTROS

  • NADIA LORENA DE LEON TORRES

 

VICTORIA

  • JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ

 

BIENESTAR NACIONAL -BIEN-

  • FIDEL REYES LEE

 

PARTIDO AZUL 

  • JORGE MARIO VILLAGRAN ALVAREZ

 

COMUNIDAD ELEFANTE  

  • RODRIGO ANTONIO PELLECER RODRIGUEZ

 

DISTRITO CENTRAL

Acuerdo 1362-2023

 

MOVIMIENTO SEMILLA

  • SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ
  • ANDREA BEATRIZ VILLAGRAN ANTON
  • ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL
  • LAURA FABIOLA MARROQUIN CORDON
  • RAUL AMILCAR BARRERA ROBLES
  • BRENDA MARLENY MEJIA LOPEZ
  • ELENA SOFIA MOTTA KOLLEFF

 

COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-

  • CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ Y ALVAREZ
  • JOSE PABLO MENDOZA FRANCO

 

VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-

  • JOSE ALBERTO CHIC CARDONA

 

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

  • SANDRA ERICA JOVEL POLANCO

 

DISTRITO GUATEMALA

Acuerdo 1363-2023

 

MOVIMIENTO SEMILLA

  • JOSE CARLOS SANABRIA ARIAS
  • RONALTH IVAN OCHAETA AGUILAR
  • MIRNA VICTORIA GODOY PALALA
  • IVANNA MARIA LUJAN PADILLA
  • DAVID MAURICIO ILLESCAS SANDOVAL
  • ANDREA MARIA REYES ZECENA
  • LUIS ANTONIO CACERES GAMARRO

 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA UNE

  • JULIO DANIEL MARROQUIN ORDOÑEZ
  • LEON FELIPE BARRERA VILLANUEVA

 

 

VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-

  • JAIRO JOAQUIN FLORES DIVAS
  • KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES

 

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

  • ELMER JOSUE PALENCIA REYES
  • JORGE ESTUARDO AYALA MARROQUIN

 

VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE-VAMOS-

  • SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
  • CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ

 

VISION CON VALORES-VIVA-

  • JORGE ROMEO CASTRO DELGADO

 

CABAL

  • MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON

 

COMUNIDAD ELEFANTE

  • HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL

 

BIENESTAR NACIONAL BIEN-

  • CESAR ROBERTO DAVILA CORDOVA

 

SACATEPÉQUEZ

Acuerdo 1364-2023

MOVIMIENTO SEMILLA

  • JOSE DIEGO TOLEDO CRUZ
  • MERCEDES DEL ROSARIO MONZON ESCOBEDO

 

CABAL

  • SERGIO LEONEL CELIS NAVAS

 

CHIMALTENANGO

Acuerdo 1365-2023

 

VAMOS

  • MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL

 

CABAL

  • PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLE

 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • MYNOR FRANCISCO RIVERA SALAZAR

 

MOVIMIENTO SEMILLA

  • RAUL ARNULFO CUA TUMIN

 

VISION CON VALORES-VIVA-

  • VICTOR VICENTE BONILLA GONZALEZ

 

EL PROGRESO

Acuerdo 1366-2023

 

VAMOS

  • CESAR AUGUSTO RODAS CARDONA

 

VALOR

  • ERNESTO BRAN COLINDRES

 

ESCUINTLA

Acuerdo 1367-2023

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE

  • FRANCISCO VITELIO LAM RUANO
  • MARCO AURELIO MEJIA ALFARO

 

VALOR

  • MERCEDES CRISTABEL GUARDADO LINARES NAJERA

 

VAMOS

  • SERGIO DAVID ARANA ROCA

 

CABAL

  • ROLANDO GUZMAN FIGUEROA

 

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

  • OBBED EDIBERTO CASTAÑASA MENDIZABAL

 

SANTA ROSA

Acuerdo 1368-2023

 

VAMOS

  • CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARCON
  • RICARDO LEONEL MARTINEZ ALARCON

 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • JOSE INES CASTILLO MARTINEZ

 

SOLOLÁ

Acuerdo 1369-2023

 

VAMOS

  • ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES LUIS ALBERTO RODRIGUEZ REYES

 

CABAL

  • BEQUER NEFTALI CHOCOOJ DE LA CRUZ

 

TOTONICAPÁN

Acuerdo 1370-2023

 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • JULIO PEDRO GOMEZ GOMEZ

 

CABAL

  • ALBERTO EDUARDO DE LEON BENITEZ

 

VAMOS

  • JORGE MARIO CABRERA ORDOÑEZ

 

VALOR

  • SHEROL IVANISSE AREVALO AVILA

 

QUETZALTENANGO

Acuerdo 1371-2023

 

VAMOS

  • DUAY ANTONI MARTINEZ SALAZAR
  • ERICK JOSE MARIO TZUN DE LEON

MOVIMIENTO SEMILLA

  • JOSE ORLANDO PEREZ MARROQUIN

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

  • GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS

TODOS

  • BYRON BLADIMIRO RODRIGUEZ PALACIOS

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • ROLANDO MIGUEL OVALLE BARRIOS

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

  • NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ

 

SUCHITEPÉQUEZ

Acuerdo 1372-2023

 

VAMOS

  • JOSE ARNULFO GARCIA BARRIOS
  • OSWALDO ROSALES POLANCO

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

  • GERSON GEOVANNY BARRAGAN MORALES

TODOS

  • DANILO MADRAZO MAZARIEGOS

RETALHULEU

Acuerdo 1373-2023

VALOR

  • JOSE LUIS GALINDO DE LEON

CABAL

  • GUILLERMO ANTONIO RALDA CONDE

VAMOS

  • JOSE CARLO SOLANO

 

SAN MARCOS

Acuerdo 1374-2023

VAMOS

  • GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGAN
  • GLADIS CAROLINA CIFUENTES BARRAGAN

COMPROMISO RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-

  • LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • MARIO ERNESTO GALVEZ MUÑOZ

NOSOTROS

  • VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO

CABAL

  • MARIO VELASQUEZ PEREZ

BIENESTAR NACIONAL -BIEN-

  • SABINO SEBASTIAN VELASQUEZ BAMACA

TODOS

  • GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES NAVARRO

VISION CON VALORES-VIVA-

  • JEOVANNI OMAR DOMINGUEZ OROZCO

 

HUEHUETENANGO

Acuerdo 1375-2023

 

VAMOS

  • ERICK GEOVANY MARTINEZ HERNANDEZ
  • JOEL RUBEN MARTINEZ HERRERA
  • SOFIA JEANETTH HERNANDEZ HERRERA
  • CHRISTIAN JOEL MARTINEZ JUAREZ

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA
  • MARTIN NICOLAS SEGUNDO
  • MANRIQUE OBEL GALVEZ DE LEON

CABAL

  • JULIO CESAR LOPEZ ESCOBAR

TODOS

  • CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA

BIENESTAR NACIONAL-BIEN-

  • LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES

 

QUICHÉ

Acuerdo 1376-2023

VAMOS

  • JOSUE EDMUNDO LEMUS CIFUENTES
  • GREICY DOMENICA DE LEON DE LEON
  • MANUEL GEOVANY ALVARADO VASQUEZ

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO
  • JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ

CABAL

  • CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO
  • MARCOS EDUARDO TEBELAN PANTZAY

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

  • CARLOS ENRIQUE LOPEZ GIRON

 

BAJA VERAPAZ

Acuerdo 1377-2023

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO

CABAL

  • BYRON LEONIDAS TEJEDA MARROQUIN

 

ALTA VERPAZ

Acuerdo 1378-2023

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • OSCAR ROLANDO CORLETO RIVERA
  • DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ
  • VICTOR HUGO CIFUENTES DELGADO

VAMOS

  • LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA
  • HERMAN OTONIEL ECHEVERRIA CASADO

VICTORIA

  • RANDY ARAELY COC FIGUEROA
  • SANDRA YANET MILIAN GOMEZ

NOSOTROS

  • RUDY BERNER PEREIRA DELGADO

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

  • FIDENCIO LIMA POP

 

PETÉN

Acuerdo 1379-2023

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

  • CESAR AUGUSTO FION MORALES
  •  BENJAMIN IPIÑA LEIVA

VAMOS

  • EDGAR RAUL REYES LEE

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

  • EDIN ALEXANDER DE JESUS MEJIA

 

IZABAL

Acuerdo 1380-2023

VAMOS

  • THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA
  • JUAN RAMON RIVAS GARCIA

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • DARWIN EDGARDO RAMIREZ CAMEROS

 

ZACAPA

Acuerdo 1381-2023

CABAL

  • JULIO CESAR PORTILLO PAZ

VAMOS

  • SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ

 

CHIQUIMULA

Acuerdo 1382-2023

CAMBIO

  • ESDUIN JERSON JAVIER JAVIER

VAMOS

  • BORIS ROBERTO ESPAÑA CACERES

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-

  • JUAN IGNACIO QUIJADA HEREDIA

 

JALAPA

Acuerdo 1383-2023

CABAL

  • JAIRO DANILO ORELLANA SANDOVAL

VALOR

  • FAVER EMILIO SALAZAR CORDERO

VAMOS

  • JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ

 

JUTIAPA

Acuerdo 1384-2023

VAMOS

  • MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO

CABAL

  • KEVYN LUIS CARLO ESCOBAR CASTILLO

TODOS

  • MARVIN ADRIAN ZEPEDA ZEPEDA

PARTIDO AZUL

  • NERY ABILIO RAMOS Y RAMOS

 

PARLACEN

Acuerdo 1385-2023

 

VAMOS

Diputados titulares

  • RAUL ROMERO SEGURA
  • KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ
  • MARIA EUGENIA CASTELLANOS PINELO
  • JOSE SALOMON HERRERA FUNES
  • STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO

Diputados suplentes

  • SONIA ARGENTINA SEGURA VARSOLY
  • ANDREINA EUGENIA RIOS LEON
  • MAYRA LETICIA JUAREZ VALLEJO
  • RODOLFO MANASES RIVERA DONIS
  • ANDREA MARIA ZAPETA GARCIA

 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-

Diputados titulares

  • JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
  • EDGAR ANTONIO DE LEON TORRES
  • KARLA LISBETH GUTIERREZ HERRERA
  • ALEJANDRO JOSE GARCIA OSORIO

Diputados suplentes

  • ELISEO VARGAS BETANCOURTH
  • LUIS ANTONIO RUBIO MOLINA
  • ROBERTO ISAAC ARRIAGA GUTIERREZ
  • SANDRA RAQUEL DE LEON TORRES

 

MOVIMIENTO SEMILLA

Diputados titulares

  • JUAN GERARDO GUERRERO GARNICA
  • MANUELA ALVARADO LOPEZ
  • PEDRO PASCUAL GODOY MENDEZ

Diputados suplentes

  • RUDDY MIGUEL GIRON LOPEZ
  • GRISELDA SUYAPA SAC ANDINO
  • HARDI EMIDIO DEL CID FISCAL

 

VISIÓN CON VALORES-VIVA-

Diputados titulares

  • ROBERTO RODRIGO ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
  • LILIAN JUDITH ORDOÑEZ MORALES DE LARA

Diputados suplentes

  • JOSUE DANIEL ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
  • DIEGO ISMAEL BALTAZAR BARTOLO

 

COALICIÓN VALOR-UNIONISTA

Diputados titulares

  • ANA INGRID BERNAT COFINO
  • MONICA SCARLETT MAC DONALD GALLARDO DE ROSALES

Diputados suplentes

  • ANGEL MANUEL ENRIQUE SANTIZO PEREZ
  • GABRIEL EDUARDO ROSALES MARROQUIN

TODOS

Diputados titulares

  • NERY OSWALDO MEDINA RICCO

Diputados suplentes

  • OMAR ENRIQUE CRUZ CRUZ

 

VOLUNTAD. OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-

Diputados titulares

  • CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA

Diputados suplentes

  • MARINA ELVIRA MENDOZA CASTELLANOS

 

NOSOTROS

Diputados titulares

  • MARTA LIDIA ZULETA SANTOS DE GONZALEZ

Diputados suplentes

  • DIEGO ALEXANDER GONZALEZ ZULETA

VICTORIA

Diputados titulares

  • ANA PIEDAD GOMEZ MORALES

Diputados suplentes

  • JOSE LARES MEJIA

 

Etiquetas:
Congreso de la República Decisión Libre 2023 Elecciones Generales Guatemala 2023 Parlacen

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