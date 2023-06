Tribunal resuelve que Jose Rubén Zamora no deberá pagar los Q64 mil que la PGN pedía como reparación digna

Este lunes 19 de junio se efectuó la audiencia de reparación digna en la que la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió al Tribunal Octavo que Jose Rubén Zamora pagara Q64 mil de reparación digna.

El Tribunal Octavo luego de deliberar resolvió que no es legítimo el pago de reparación digna que pidió la PGN contra Zamora, quien el recién pasado 14 de junio fue condenado a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero. En la sentencia también se señaló que debe pagar Q300 mil, que es el monto que fue lavado.

En su argumento, el Tribunal indicó que no se presentaron pruebas para justificar el cobro de resarcimiento al periodista.

Agregó que se declaró sin lugar la demanda civil que como reparación digna pretendía el Estado de Guatemala.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, estuvo presente en la audiencia en este caso de Zamora.

La sentencia del 14 de junio fue por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el que se sindicaba de varios delitos a Zamora, pero fue absuelto de chantaje y tráfico de influencias porque no fueron comprobados por el Ministerio Público (MP).

El día de la sentencia, el MP en sus redes sociales publicó un video en el que Curruchiche indicó que con relación a los delitos por los que fue absuelto Jose Rubén Zamora, dicha sentencia será apelada.

Agregó en esa oportunidad: “Quedó demostrado en el debate que Jose Rubén Zamora Marroquín no pudo demostrar la procedencia de Q300 mil en efectivo, en este tipo penal, la carga de la prueba no le corresponde al Ministerio Público, sino a la persona que tenga en su poder dicha cantidad de dinero, con lo que se demostró fehacientemente la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”.

También ese día, el medio La Hora publicó en Twitter un video en el que Rafael Curruchiche, quien está incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., indicó que espera que Zamora también sea incluido en la lista.

La condena contra el periodista originó reacciones de instituciones nacionales e internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó el 14 de junio en su cuenta de Twitter de que Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reaccionó por la condena contra Jose Rubén Zamora.

El funcionario escribió: “Hoy, el periodista Jose Rubén Zamora fue sentenciado a 6 años de prisión. Este veredicto amenaza el periodismo independiente y la #LibertadDeExpresión en Guatemala. El mundo estará pendiente de que se proteja su salud e integridad física”.

Mientras que Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su cuenta de Twitter manifestó:

“Registro con preocupación la condena penal contra el periodista Jose Rubén Zamora. El medio que lideraba cerró. Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso son investigados. Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala son diarios”.

El Tribunal Octavo resuelve que no es legítima el pago de reparación digna que pidió la @PGNguatemala a Zamora. pic.twitter.com/72a1Df9brj — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 19, 2023

Zamora se refiere a su caso

Al finalizar la audiencia de reparación digna de este 19 de junio, Zamora manifestó: “Desde el día que dictaron la sentencia me sentí muy bien, pensé que iban a hacer lo que me parecía normal que era una tentativa de lavado porque no se materializó ni se volvió a bancarizar el dinero, el dinero está incautado desde un día antes en el MP, aunque yo no pudiera presentar mis pruebas de descargo para acreditar que el dinero era lícito, de cualquier manera no se materializó, entonces puede ser tentativa, pero tentativa me hacía irme a mi casa, entonces también entiendo que es complicado, hay muchas presiones de por medio”.

Respecto de que no se aceptó una indemnización en la audiencia de reparación digna, el periodista indicó que aún debe a bancos y proveedores y que le pareció “satisfactorio y esperanzador” no solo para él, sino para Guatemala encontrar una especie de remanso de paz.

“Lamento que no hayan subido mis pruebas testimoniales y físicas y materiales, porque hoy en día tampoco tendría imputado ese delito, no estaría sentenciado por lavado, voy a impugnar y me lo voy a quitar. Fue satisfactorio ver que redujeron la violencia y el terrorismo verbal, la ‘abusivez’ que mantuvo siempre la fiscal y fundaterror”, agregó.

Ligado a proceso

El 15 de junio recién pasado, en otro caso el presidente de elPeriódico fue ligado a proceso por el delito de uso de documentos falsificados de manera continuada, mientras el periodista confirmó que su familia salió del país.

En la audiencia, el juez Décimo ligó a proceso a Zamora por ese delito, pues el MP, a través de la Feci, presentó el 12 de junio un nuevo caso contra el periodista.

Según la abogada de Zamora, los hechos nuevos que señala la Feci son parte del proceso en el que se le señala obstrucción a la justicia y que se encuentra en etapa intermedia.