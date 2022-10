Transportistas protestan por el precio de los combustibles y bloquean la ruta al Atlántico

Unos cien pilotos de transporte pesado bloquearon por varias horas este martes 18 de octubre la ruta al Atlántico, en el cruce a Río Hondo, Zacapa, en protesta por el alza al precio de los combustibles.

Al menos cinco camiones bloquearon el paso en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico para evitar el tránsito de transporte pesado hacia Puerto Barrios, Izabal, y Esquipulas, Chiquimula. El paso fue habilitado a eso de las 17.30 horas.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, indicó que esta medida es para llamar la atención de las autoridades.

“Vamos a bloquear hasta nueva orden porque ya no aguantamos el gasto y el precio de los combustibles“, aseguró Mendoza.

También señaló que los vehículos livianos y motocicletas podrán pasar en la zona del bloqueo.

“Lo vamos a sentir por la gente que viene en ruta, pero tratamos de hacerlo ahora en la tarde para que todos hayan hecho sus mandados o responsabilidades”, dijo.

En el lugar hay al menos 60 agentes y antimotines de la Policía Nacional Civil, quienes pretenden liberar el paso.

Mendoza afirmó que se han llevado a cabo negociaciones con diputados del partido oficial; sin embargo, se han negado a mejorar el precio del combustible.

El precio ha llegado en algunas gasolineras a Q38.20 el diésel, Q36.45 la gasolina regular y Q36.75 la super.

“Necesitamos llamar la atención del señor presidente, no estamos pidiendo nada que no sea lo justo. Si Panamá y El Salvador puede tener el precio de combustible a Q30 ¿Por qué Guatemala no?“, aseveró Mendoza.

El bloqueo en Río Hondo, afirmaron los transportistas, podría terminar a las 19 horas y se espera que en los próximos días sean bloqueados otros puntos del país.

Para el miércoles se tiene previsto que los bloqueos empiecen a las 5 horas.

“Habrá bloqueos hasta que tengamos una respuesta por parte de las autoridades“, finalizó Mendoza.

